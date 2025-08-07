木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』の主題歌「Spiralfeat.Yura」を歌うレイニが撮影現場を激励訪問し、ギターでの弾き語りを生披露した。

本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村文乃）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。

スタッフから「激励にかけつけてくださったレイニさんです！」と紹介され、本作の象徴的な場所である“屋上”に登場したレイニ。木村、ラウール、スタッフらに大きな拍手と歓声で迎えられたレイニは「毎週楽しみに拝見させていただいております。ドキドキしてしまうシーンの連続で、見ているだけ恋をしたくなるようなドラマ。僕は音楽で盛り上げられたらと思っています」とあいさつ。そして「1コーラスだけ歌わせていただいてもいいですか？」と提案し、木村、ラウールは「すごい！ ありがとうございます！」と大喜び。

ドラマの1シーンのような美しい夕日が広がる空の下で、レイニは「Spiral feat. Yura」をギターでの弾き語りで生披露。体をゆらしながら聞き入っていた木村は「すばらしかったです！ 台本を覚える時など、欠かさず聞いてるんです。イントロを聞いているときはその時間を思い出していたんですが、サビを聞いているときはライブ会場で聞いているお客さんの気分になっちゃって。とても感動しました！」と話し、ラウールは「初めて聞かせていただいた時に鳥肌が立ったことを思い出しました。大好きな曲を生で聴けてうれしかったです！」と感謝を述べた。

レイニを見送った後も興奮冷めやらぬ様子の木村が「生声とは思えない歌声だったね！」と話すと、ラウールは「歌手ってやばいな…」とポツリ。木村は「あなたも歌手でしょう！」と笑うと、ラウールは「そうでした、練習しなきゃ（笑）。すごくすてきな時間になりました」と余韻に浸った。一方、レイニは「木村さん、ラウールさん、スタッフの皆さんの前で、まさか生で歌えるとは思っていなかったので、本当にいい経験になりました」と振り返り、「物語の象徴的な屋上に来て、愛実さんとカヲルさんが目の前にいらっしゃって、僕もドラマの中のキャラクターのひとりになれたような気分でした」と感極まった様子で話し、「監督がすてきなシーンで『Spiral feat. Yura』を使って下さっています。視聴者の皆様にも最後までじっくりとご覧いただけたら」と視聴者の皆様へメッセージを寄せた。

■レイニ（主題歌）コメント木村さん、ラウールさん、スタッフの皆さんの前で、まさか生で歌えるとは思っていなかったので、本当にいい経験になりました。有難いことに喜んでくださって、とてもうれしかったです。物語の象徴的な屋上に来て、愛実さんとカヲルさんが目の前にいらっしゃって、僕もドラマの中のキャラクターのひとりになれたような気分でした。監督がすてきなシーンで『Spiral feat. Yura』を使って下さっています。視聴者の皆様にも最後までじっくりとご覧いただけたらうれしいです。あと『Spiral feat. Yura』のミュージックビデオも配信がスタートしたので、ぜひチェックしてください！（文＝リアルサウンド編集部）