元AKB48の鈴木優香が、2025年8月2日に自身のYouTubeチャンネルを更新。築160年の古民家宿に宿泊する様子を公開した。

【写真】築160年の古民家に宿泊し、人生初の五右衛門風呂を堪能する鈴木優香

鈴木は2019年10月にAKB48のチーム8に加入し、2021年9月に同グループを卒業。現在はグラビアアイドルのほか、YouTuberとしても活動し、公式チャンネルの登録者数は50.4万人超を記録する（2025年8月5日時点）。

「築160年の古民家で人生初の五右衛門風呂。火加減が難しすぎて…」と題した動画の冒頭で鈴木は、宮崎県の山奥に来ていることを報告。鈴木は父親から譲り受けた「日産 NV100クリッパー」通称「パパクリッパー」で日本各地を巡る“日本一周”企画を展開しているが、その企画内で宮崎に訪れ、今回「面白い宿を見つけた」ということで宿泊してみることに。

その宿とはなんと築160年の古民家宿。部屋の中に入ると、囲炉裏などがあり、まさに“古民家の教科書”的な風景が広がっている。そしてそこにはバーカウンターも設置されていて、鈴木が宿泊した時は、置いてあるお酒が飲み放題だったそうだ。キッチンにはお米、飲み水なども用意されていて、そういったものも自由に使えるという。

せっかくなので、買ってきた宮崎牛や野菜をキッチンでカットするなどして、囲炉裏で焼肉を楽しむことに。ピーチリキュールを使ったお酒も飲みながら、どこか非日常な焼肉時間を楽しんだ。その中で鈴木は「ちなみにここの古民家宿はAirbnbっていうアプリから予約したんですけど、1人で大体4万円くらいしました」と宿泊料金を明かした。ただ同じ価格で最大6人まで利用できるそうなので、仲間と訪れたらかなり格安で楽しむことができる。

その後、鈴木は人生初の五右衛門風呂を味わった。水着にTシャツを羽織る形で入浴していたが、存分に熱い風呂を堪能。たくさんの汗をかいた後はオリジナルの「GORON」室内着に着替えて、湯上がりのいっぱい。日向夏リキュールを割ったものをグビっと飲んで「美味しい」と微笑んだ。

ちなみに山奥にある施設だがWi-Fiが完備されているそうで、通信の部分では困らなさそうだ。ただ冷房が付いてないそうなので、そこらへんは不便を楽しむ気概で臨んだ方が吉。1泊という短い滞在時間ではあったが、鈴木は東京とは圧倒的に景色が異なる非日常な空間を存分に楽しんだようだ。

この動画のコメント欄には「自然豊かなところにある古民家で五右衛門風呂付きかめちゃくちゃ貴重な体験してて羨ましい」「囲炉裏や五右衛門風呂等非日常な体験で、キャンプのようでしたね」「優香ちゃんも可愛いかった」などの声が寄せられている。

（文＝よーちゃん）