プロ野球・広島が6日、球団公式Instagramを更新。広島平和記念日を迎え、原爆が投下された午前8時15分に黙とうをささげたことを報告しました。

黙とうする高太一投手と新入社員の写真に並び、投稿されたのは選手が生活する大州寮の壁面の写真。「平和への願いを込め、大きな白いハトがデザインされた『日時計』が設置されています。日時計は原爆が投下された『8月6日8時15分』にハトがくわえている月桂樹の実に影が落ちるように設計されており、今年も月桂樹の実に影が重なっている様子を見ることが出来ました」と説明されています。

愛媛県出身で、広島で学生時代を過ごした高投手は「8月6日の8時15分を迎え、僕たちがこうして当たり前のように野球ができる環境があるのは当時の方々の苦労があってのことだと思うので、風化させてはいけない、忘れてはいけないものだと思いながら黙とうをしました」

「（高校時代から）何度か原爆ドームや原爆資料館に足を運んでいますし、悲惨な出来事が起きたということを学んできました。こういった出来事があったことを常に肌で感じられる場所で野球をさせてもらっているので、感謝の気持ちを持ちながら毎日を過ごさせてもらっています」

「ファンの方々には元気よく野球をやっている姿を見てもらえたらと思いますし、野球ができる喜びをかみしめながらプレーしていきたいなと思います」

「被爆80年という節目を迎える中で、一勝一勝を積み重ねて勝てるピッチングをして、チームに貢献していきたいなと思います」と、改めて野球への思いを言葉にしたためました。