

歌舞伎町のとあるメンズコンカフェをのぞいてみると…（写真：今井康一撮影）

【写真】「歌舞伎町の生け花教室」に通う“意外な生徒たち”と“その先生”

「夜の街」と「花」は切っても切れない関係だ。店舗の開店祝いや周年祝い、キャストの誕生日祝いなどで贈られたきらびやかな花の数々は、歌舞伎町の風景の一部となっている。

だがそれ以外にも、花に関わりの深い場所が歌舞伎町にある。100年近い歴史を持つ生け花の流派「いけばな雪舟（せっしゅう）流」の教室だ。

異色の「生け花教室」をのぞいてみた

とある土曜日の午後、歌舞伎町にあるメンズコンセプトカフェ（コンカフェ）で、意外な催しが行われていた。

「生け花は正面からの見た目をキレイにします。フラワーアレンジメントは365度どこから見てもキレイにする。それが一番の違いです」

「花器が舞台だとしたら、主役の花が主演俳優。ほかの花が脇役や大道具になって、主役が最もキレイに見えるようにします」

「長い茎は後から短くできますが、一度短くしてしまうともう長くできないので、気を付けてください」



次期家元・増野光晴さんが、参加者のあやなさんとあかねさんに生け花の指導をしている。会社員だという2人はこの日、生け花教室の体験で訪れていた。増野さんの手ほどきを受けながら、用意された花の茎にハサミを入れ、慎重に剣山に差していく。



生け花の手ほどきをする、いけばな雪舟流の次期家元・増野光晴さん（写真：今井康一撮影）

いけばな雪舟流の生け花には型があり、どの花をどの場所に差すか決まっている。そのため、初心者でも迷わずに完成させることができるのが特徴だ。約1時間後、2つの見事な生け花ができあがった。2人は目を輝かせて感想を口にする。

「花を少し短く切ったり、生ける角度をちょっと変えたりしただけでも、立体感がすごく違って見えます。生け花の楽しさと奥深さを感じられました」（あやなさん）

「決まったところに花を生けるというルールがあるのに、自由もあって、人によってまったく違う作品ができる。そう先生が言っていましたが、本当にその通りだなって思いました」（あかねさん）

2人はうれしそうに、自分たちで生けた花を手に帰っていった。実はこの日、歌舞伎町のコンカフェで働く人も参加予定だったが、2日酔いのため急きょ欠席に。そんなところに歌舞伎町らしさを感じる。



ほんのり暗く夜の香りがする店内と、ミスマッチのようでしっくりもくる、不思議な空気だ（写真：今井康一撮影）

飲食店勤務の男性が生け花を始めた理由

すぐ隣のスペースでは、3名が参加して「生け花交流会」が行われている。雑談をしながら生け花を気軽に体験できるイベントで、増野さんの弟子であり、生け花歴20年の高野淳雪さんが主宰している。

非常に砕けた雰囲気で、おしゃべりをしながら、何とお酒を飲みながらでもOKなのだそう。

この日の参加者は、男性1名と2名の女性。男性は渡邉さんといい、初心者だと話す。

経験者の女性たちと対照的に、渡邉さんが慣れない手つきでハサミを動かしていると、「その持ち方だと血豆ができちゃいますよ」と高野さんのアドバイスが飛ぶ。

渡邉さんは飲食店向けにカラオケ機器の営業をしており、3年連続で社内トップの成績だという。そんな人が、なぜ生け花を体験してみようとしたのか。

「私は仕事が趣味で、毎日毎日仕事ばかり。でもイライラすることも多くて、温厚な人間になりたいと思っていました。増野さんも高野さんもすごく穏やかな性格で、生け花を習うことで私もそうなれるのかなと。ちょうど新しい趣味を見つけたいとも思っていたので、参加しました」（渡邉さん）



普段は営業職だという、渡邉さん（写真：今井康一撮影）

ほかの参加者と談笑しながら、渡邉さんは楽しそうに花を生けていく。

生け花といえば、和室で和服を着て厳かに行うような、よく言えば高貴な、悪く言えば取っつきにくい印象が筆者にはあった。しかし、この教室はまったく違う。

参加者たちは私服で、会場の飲食店はメンズコンカフェ。シャンパンの空き瓶が隅に並んでいるなど、これぞ歌舞伎町という雰囲気だ。私語厳禁どころか、「前は赤羽の飲食店で働いていたんです」「赤羽ですか、いいですね」というような会話も交わされる。

取材で訪れたはずの筆者も、なぜか今度飲みに行く約束を参加者たちとした。日本の伝統文化である生け花が、カジュアルで楽しそうに行われているギャップが新鮮だった。



こちらは同じ会場で高野淳雪さんが主宰する「生け花交流会」（写真：今井康一撮影）

メンズコンカフェの女性客が参加することも

いけばな雪舟流は目黒教室を本部として、銀座や秋葉原、北千住など、都内近郊10カ所に教室がある。教室の特徴は、初心者でもきれいに花を生けることができ、満足感や達成感を得やすいこと。

あらかじめ決まっている型と、増野さんや高野さんのアドバイスがあり、花の組み合わせもプロの目利きによって選ばれているため、極端に失敗することはほぼないという。

実際に、この日が初めてだというあやなさんとあかねさんの作品も、素人の筆者が見た限りは、ただただ見事というのが正直な感想だった。



でき上がった作品たち。見事な出来栄えだ（写真：今井康一撮影）

歌舞伎町で教室を始めたのは4年ほど前。知人が経営するメンズコンカフェを、会場として借りられることになったのがきっかけだと増野さん。歌舞伎町教室にはどんな人が訪れるのだろう。



「歌舞伎町で働いている人が、生け花の教室があると知って来てくれることが多いですね。いけばな雪舟流の生徒さんはどの教室に通ってもいいので、『歌舞伎町には普段行かないから、むしろ行ってみたい』と来る人もいます。メンズコンカフェの女性客が来てくれたこともありましたね」（増野さん）

多様な人たちが、生け花を通じて出会う。習い事というプライベートな時間なので、会話もフランクなことが多く、そこに楽しさを感じている生徒も多いという。「夜になると帰りがちょっと怖い、という生徒さんもいますが」とも増野さんは笑いながら付け加える。

今後は歌舞伎町で働いている人や住んでいる人、よく通っている人に、もっと生け花の楽しさを広めたい、と展望を語った。

会社員、主婦、自由業の人など、いろいろな人が参加

交流会の主宰者である高野さんにも話を聞いた。会を始めたのは3年前。いけばな雪舟流をというよりも、生け花そのものをもっと普及させたい、という思いからだった。

「『体験会』だと入会が前提みたいじゃないですか。気軽に来てほしいので、『交流会』としてハードルを下げています。会社員、主婦、自由業の人など、いろいろな人が来てくれて面白いですよ。終わった後に参加者たちと飲みに行くこともありますね」（高野さん）



渡邉さんに手ほどきをする高野淳雪さん（写真：今井康一撮影）

生け花だけでなく、参加者同士が交流する楽しさも提供しているのだ。もちろん、主宰者である高野さんの表情も生き生きとしている。

歓楽街と生け花の親和性

交流会が始まってから約2時間、3名の生け花が完成した。歓声や拍手を受けながら参加者たちが感想を述べていく。渡邉さんの番が来た。

「いい感じにできたつもりなんですけど、改めて見たら広がりがないなぁ……。花を剣山に刺すとき、気の毒かなと考えちゃって、思い切りできなかったんですよね」（渡邉さん）

そうコメントすると、会場に笑いが起きる。高野さんの講評の後、生け花体験の指導を先に終えた増野さんもやって来て、出来栄えに太鼓判を押す。それを受けて渡邉さんは、「今まで味わったことのない世界だった。今後も通っていきたい」と声を弾ませた。



渡邉さんたちの作品。背景にシャンパン瓶がずらりと並ぶのも歌舞伎町ならでは（写真：今井康一撮影）

歓楽街と、生け花。一見すると結びつくことが想像できなかったが、考えが変わった。種類の違う花たちが生けられることで、生け花という作品ができあがる。歌舞伎町も、多様な人たちが集まってできている、1つの大きな生け花なのでは、と。

美しい花、派手な花、毒々しい花……自分はどんな花で、この街の中でどんな役割をしているのだろう。そう思いながら、区役所通りの花屋を通り過ぎる。今夜届けられるのであろう、いくつものフラワースタンドが、いつも以上に眩しく見えた気がした。



生け花の門戸を広くするため、今度も歌舞伎町で教室を続けていく（写真：今井康一撮影）

（肥沼 和之 ： フリーライター・ジャーナリスト）