「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）

六回裏が終わると広島・大瀬良大地投手は、真っ先にベンチを出て中崎に一礼した。反省点が多くても、この日だけは勝つことに意味がある。５回２／３を８安打５失点で５勝目。「今日は勝つことが全てだと思う」。８月６日の先発は２年ぶり２度目で、勝利投手になるのはプロ入り初となった。

五回までに２本の本塁打を許すも、逆転はされなかった。六回に４本の長単打で２点を失ったところで降板。後を託した中崎が２死一、二塁をしのぎ、白星の権利が舞い込んだ。「（中崎には）おんぶにだっこの状態で申し訳ないけど、リリーバーに恩返しできるようにという気持ちは忘れていない。みんなに感謝しながら１週間を過ごしたい」と仲間の奮闘を新たな力に変換していく。

この日は原爆投下から８０年の節目。右腕は起床後、平和式典のテレビ中継を見ながら黙とうをささげた。長崎県で生まれて広島に入団。特別な思いがある。「日本にとっても大事な日だと思うので。いろんなことを思い返したり、それぞれで考えることはあると思うけど、そういう日になればいいなと思っていた」と平穏な日常の尊さを改めて胸に刻んだ。

これで横浜スタジアムでは１９年８月１６日から１２戦負けなしの８連勝。順調なら次回登板は「ピースナイター２０２５」として開催される１３日・阪神戦になる。「もっといい投球ができるように、しっかり調整して頑張りたい」と気合を入れた大瀬良。エースが先頭に立ち、８月反攻を支える。