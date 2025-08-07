「中日２−３阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神が中日に逆転勝ちした。１点を追う八回、佐藤輝の左前適時打で同点に追い付くと十回、大山の押し出し死球で決勝点を奪った。先発の村上は６回２失点も２年ぶりの２桁勝利は次回以降へ持ち越しに。連勝で優勝に向けたマジックナンバーは「３２」。５球団で唯一、負け越していた中日との対戦成績を７勝７敗の五分に戻した。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「村上の強い気持ちと気迫が、逆転勝利を呼び込んだ」と指摘した

村上の強い気持ちと気迫が、逆転勝利を呼び込む大きな要因になった。

立ち上がりから本来の制球が見られず、二回に石伊に浴びた適時二塁打、同点の五回に上林に許した一時勝ち越しの右越えソロなどは、浮いた変化球を逃さず捉えられたものだった。

１点ビハインドの六回１死満塁の攻撃では、同点、逆転を思い描いたことだろう。無得点に終わったことで少なからず気落ちしても致し方ない状況の中、村上は細川、ボスラーを直球で連続の見逃し三振。チェイビスには二塁打を浴びたが、二回に先制打を許していた石伊を高めのつり球で空振り三振に仕留めた。

味方の攻撃に一喜一憂せず、自身の最終イニングとなった六回に坂本の要求通りに投げ、この日一番のイニングとしてみせたところに、村上がエース、エース格と呼ばれる理由を感じた。

攻撃ではなかなか得点に結びつけられなかったにせよ、犠打、エンドランなどでしっかり走者を進めた。十回無死一塁で中野が送りバントを２度失敗したが、直後の中前打には、絶対に空振り三振だけはするものかという強い意志が見て取れた。こういったところに今の阪神の強さを感じる。