「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）

広島にとって大切な日に勝利を収めた。原爆が広島に投下されてから８０年−。節目の８・６でカープナインが奮起した。８得点を挙げた中、末包昇大外野手（２９）が９号２ランを含む猛打賞の活躍で打線をけん引。リーグトップ１０勝の相手先発・東から今季３本塁打目のアーチをかけ、チームを４位再浮上へと導いた。先発・大瀬良が５勝目。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−打線が初回からつながった。

「そうやね。みんな、いいスイングだったと思います。相手のエースからこれだけ点を取ってくれて、そこはチームとして自信にしていいと思います」

−東の得意球・チェンジアップを捉えた当たりも多かった。

「各自が絞り球をしっかり決めて。スエにしても逃さず、ひと振りで仕留めているので、いいバッティングだったと思います」

−最近４番で起用する末包はどう評価するか。

「少しずつ成長していると思いますよ。内容もいい打席が多いし、凡打の内容も良くなっているので、今やっていることを継続してもらいたいなと思います」

−先発・大瀬良は大量リードの中、六回途中で降板。

「粘り強く球を散らしながら投げたと思います」

−広島にとって特別な日で勝利した。

「もちろん広島にとって８月６日というのは特別な日ですし、８０年という節目の年でもあります。そういう特別な日にいい試合ができて良かったと思います」