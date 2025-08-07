『あんぱん』第95回 登美子が表情一変！ 嵩に声を荒らげる【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第95回が、8日に放送される。
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第95回のあらすじ
嵩（北村匠海）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦）に声をかけられる。いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。一方のぶ（今田美桜）は、鉄子（戸田恵子）に意見して怒らせてしまう。落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子）が待っていた。しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…!!
