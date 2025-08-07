『べらぼう』喜多川歌麿が”結婚”の新展開　史料から謎多き妻・きよ（藤間爽子）の運命を追う

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の作中において、密かに想いを寄せていた蔦重（横浜流星）をおていさん（橋本愛）にとられてしまい、喜多川歌麿（染谷将太）は内心面白くありません。

しかしそんな歌麿も、やがて妻を迎えることになります。歌麿の妻となる「きよ（藤間爽子）」と名乗る女性は果たして何者なのでしょうか。

今回は歌麿の妻きよについて紹介します。

本名は清（清子）？

きよ とある場所で、喜多川歌麿（染谷将太）と出会い、妻となる女性。

歌麿の画風にも、大きな影響を与える存在となる。

やがて、激動の時代の中で、二人の運命も変化していく。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

藤間爽子演じるきよ。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

歌麿の妻に関する記録はあまり多くありません。

生年や出身地、家族や出自、歌麿と結婚した時期なども不明です。

菩提寺である専光寺の記録によるとは歌麿の妻が寛政2年(1790年)8月26日に亡くなりました。

彼女の戒名は理清信女（りせいしんにょ）。生前の俗名（本名）は不明ながら、戒名から清（きよ。清子など）と推測可能です。

役名「きよ」はここから来ているのでしょう。

彼女が亡くなった時点では歌麿に菩提寺がなかったため、神田白銀町の笹屋五兵衛（ささや ごへゑ）に専光寺を紹介してもらったと言います。

喜多川千代女は？

蔦重への想いを秘めながら、喜多川千代女の画号で絵を描き上げた歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

また別説として、歌麿の門人である喜多川千代女（ちよじょ）が妻ではないか、とも言われました。

しかし大河ドラマでは歌麿の変名という設定になっています。

女性に生まれていたら、蔦重と一緒になれたかも知れない……そんな思いが込められていました。

※ちなみに、歌麿が蔦重に想いを寄せていたという設定はフィクションです（少なくとも、そのような記録はありません）。

千代女は天明4〜5年（1784〜1785年）にかけて黄表紙の挿絵などを手がけ、やがて姿を消したのでした。

【劇中の設定では】きよと結婚したことで、蔦重への未練は断ち切ったのかも知れませんね。

歌麿の妻は複数いた？

二代目歌麿「女教草手業雛形」

その後、歌麿は文化3年（1806年）9月20日に世を去ります。

歌麿の妻は門人であった小川市太郎（おがわ いちたろう）と再婚、市太郎は2代目喜多川歌麿を襲名しました。

きよは寛政2年(1790年)8月26日に亡くなっているため、初代歌麿にはもう一人の妻がいたようです。

※その妻が千代女なのか、はっきりしたことは分かりません。

終わりに

今回は歌麿の妻きよについて紹介してきました。

果たして二人はどのように出会い、歌麿の画風にどのような影響があったのでしょうか。

そして激動の時代にあって、二人の運命がどのように変化していくのかも今後の見どころと言えます。

藤間爽子が演じる、きよの活躍に期待しましょう！

