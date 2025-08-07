◆米大リーグ ドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の４回５４球を投げて、２安打１失点、８奪三振、最速１０１・１マイル（約１６２・７キロ）と圧巻の投球で試合を作り、打っても１点を追う３回の２打席目に１０試合ぶりの本塁打となる３９号逆転２ランを放ち、日本人ではイチロー、松井秀喜に次ぐ３人目のメジャー通算１０００安打を達成した。投打の大活躍を見せたが、ドジャースは逆転負けを喫した。

大谷は「接戦だったので、もちろん最後取り切れれば大きな勝ちになったかなと思う。中盤打席を含めてもっと粘り強く行けば後半にいい点差で行けたのかなと思います。４イニング投げられたことが１番よかった。次回以降伸ばしていければいい。ピッチングで大きな前進があった日かなと思う」と振り返った。

初回は２死走者なしでバールソンから内角低めの９９・７マイル（約１６０・５キロ）直球で見逃し三振を奪うなど３者凡退の好発進。１回裏先頭の１打席目は、一塁手の失策で出塁したが、先取点にはつながらなかった。

２回は先頭のヌートバーから空振り三振を奪うなど２三振で３者凡退。３回は先頭打者に安打を許すと、２死三塁でドノバンの三塁へのセーフティーバントが内野安打となって先取点を献上した。それでも直後の３回裏１死二塁の２打席目に１０試合、４８打席ぶりの本塁打となる３９号逆転２ラン。先発左腕・リベラトレの９２・８マイル（約１４９・３キロ）のシンカーを左中間席に運んだ。打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３３度、飛距離４４０フィート（約１３４メートル）の特大弾で、イチロー、松井秀に続く日本人３人目のメジャー通算１０００安打目にもなった。登板日の本塁打は今季３本目だった。

１点をリードした４回は圧巻の３者連続三振。ヌートバーとの侍ジャパン対決は２３年以来２度目だったが、この日も２打席２三振で、通算でも全５打席で三振を奪って見せた。３―１と２点をリードし、予定していた４回を投げ終えて降板した。５回先頭の３打席目は四球。３打席連続の出塁となったが得点にはつながらなかった。１点リードの７回２死走者なしの４打席目は３番手左腕・ロメロと対戦して空振り三振に倒れた。１点リードの８回に守備の乱れも重なって３番手左腕・ベシアが２点を失って逆転された。

前回登板の７月３０日（同３１日）の敵地・レッズ戦では、右臀部をつった影響で４回途中で緊急降板となり、試合後には体調不良もあったことを告白。状態が心配されたが打者での出場は続け、中６日で迎えたマウンドで圧巻の投球を見せた。

カージナルスのヌートバーは両親がスタンドで観戦する中「４番・左翼」でフル出場し、５打数１安打２打点だった。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ３９本

◆大谷の年度別安打数

▽１８年 ９３本

▽１９年 １１０本

▽２０年 ２９本

▽２１年 １３８本

▽２２年 １６０本

▽２３年 １５１本

▽２４年 １９７本

▽２５年 １２２本

◆登板日の本塁打

▽１８年 同時出場なし

▽１９年 登板なし

▽２０年 同時出場なし

▽２１年 ３本

▽２２年 ２本

▽２３年 ７本

▽２４年 登板なし

▽２５年 ３本