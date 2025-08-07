◆報知新聞社主催◇エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会第３日 ▽３回戦 旭川大雪ボーイズ０−５生駒ボーイズ（４日・大阪くら寿司スタジアム堺ほか）

２回戦で今治中央ボーイズ（愛媛）に７―３で勝利した旭川大雪ボーイズは、３回戦で生駒ボーイズ（奈良）に０―５で敗れ、８強入りを逃した。先発の最速１３４キロ右腕・前田健成（３年）が５回１失点と好投するも、降板した６回に４失点。打線も２安打無得点と沈黙した。全国での２試合の経験を糧に、１１日に開幕するジャイアンツカップ（東京ドームなど）に挑む。

旭川大雪が、終盤に力尽きた。１点差で食らいついたが、全国常連チームの壁は高かった。日本ハム・松浦慶斗投手を擁した２０１８年以来の８強入りはならず、西大條（にしおおえだ）敏志監督（５８）は「１―０でずっと行ければと思っていたけど。最後にもろさが出てしまいましたね」と振り返った。

２回戦後、宿舎に戻ると炎天下の試合で手のしびれや頭痛を訴える選手が多くいた。さらに、２回戦は９時半開始だったが、３回戦はより気温が高くなる１１時過ぎの開始となり、さらに体力が消耗。０―１で迎えた４回１死一、二塁では、初戦で公式戦初本塁打を放っていた５番・市川大心（まさむね）捕手（３年）が三振に倒れるなど無得点。続く５回１死二、三塁の好機も生かせず、指揮官は「バテて、振りも鈍くなっていた気がする。（暑い中で）どれだけやったらそういう（体調の変化を）感じになるか分かったと思う。ジャイアンツカップまでにまずは体調を回復させたい」と次の戦いを見据えた。

７年ぶりの準々決勝進出は逃したが、ダブルエースは全国舞台でも力を発揮した。２回戦は今大会から背番号１を着ける樽井新太（３年）が４回１／３、３回戦は背番号３の前田が５回をそれぞれ１失点と好投。樽井は多彩な変化球と最速１３４キロの直球で的を絞らせず５奪三振で最少失点に抑え、「通用する球もたくさんあった」とうなずいた。

１１日には、９年ぶりの出場となるジャイアンツカップに向けて出発する。樽井は「勝つことはもちろん、楽しんでやりたい。相手は絶対強いので、まずは１勝する」。白星を積み重ね、春季大会、夏の選手権で届かなかった全国ベスト４の目標を達成する。