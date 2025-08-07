Image: PLUSDEN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デスクからキャンプまで、これ1台で解決！

キーボードの隙間清掃、エアマットの空気充填、キャンプでの火起こし送風。日常からレジャーまで、意外と面倒な作業って多いですよね。そんな時に頼れる小型パワフルな電動エアダスターが続々と登場し、「PLUSDEN AIR DUSTER」もそのひとつ。

風速35m/sの強力噴射と吸引の2WAY機能で、スマホサイズなのに驚くほど多用途に活躍してくれます。

おトクな先行セールが終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

機動力が抜群のマルチ掃除機

Image: PLUSDEN

「PLUSDEN AIR DUSTER」はハンドガンサイズのスタイリッシュなエアダスター。本体はアルミ合金製で高級感もあるデザイン。

それでいて重量は270gと軽量でサッと使えるのがポイント。

Image: PLUSDEN

アタッチメントは7つも付属し、掃除する場所やシーンに合わせて対応力が高いのもグッド。

Image: PLUSDEN

バッテリー残量やモーター回転数はディスプレイで確認可能。最大風速でも約50分使えるスタミナも自慢だそう！

ガス缶式エアダスターだとすぐに風力低下しがちですが、電動なら充電がある限りフルパワーで使えるのがいいですよね！

強力エアで一掃

Image: PLUSDEN

本製品の最大風速は35m/s。PCのファンや内部、キーボードの隙間といったホコリが溜まりがちな部分も一網打尽。

またアタッチメントを反対側に付ければ掃除機としても使える2in1仕様なのも便利なポイントです。

Image: PLUSDEN

ダストカップは水洗いOK。パック式に比べるとちょっと手間ですが、メンテナンスはしやすそうです。

広がる使い道

Image: PLUSDEN

掃除を中心に、カメラレンズのブロア・BBQの火起こし・空気入れ・洗車など工夫次第で活躍シーンは広がります。

Image: PLUSDEN

スマホのように手軽に持ち歩けて、必要なときにすぐ使えるのがいいですね。

デスクが汚れがちな人も、サッと使えるのでいつまでもキレイが続くかも？ 一台あると何かと役立つので、まだ持っていない人はぜひチェックしてみてください。

強風＆吸引でマルチに使えるエアダスター「PLUSDEN AIR DUSTER」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて受付中。

執筆時点では一般販売予定価格から10％OFFの9,900円（送料・税込）からオーダー可能でした。

キャンペーン終了間近でしたので、気になった人はお早めに！

【噴射×吸引】スマホサイズで風速35m/s。デスクに置きたい2in1エアダスター 9,900円 【早割 10%OFF】 machi-yaでチェック

＞＞【噴射×吸引】スマホサイズで風速35m/s。デスクに置きたい2in1エアダスター

Source: machi-ya