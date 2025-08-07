Screenshot: Gizmodo US (u/jssumm via Reddit)

世の中にはいろいろなメーカーのいろいろなタイプのスピーカーが存在していますが、Sonosのポータブルスピーカーを使用している人は、今、ちょっと注意が必要です。

掲示板Redditにて、ポーブルスピーカーSonos Roamのオーバーヒート問題が報告されています。

Bloombergの報道によれば、Sonosもこの問題を認識しており調査中とのこと。ただし、現在のところはリコールには至っていません。デザインに欠陥があるのでは？という声もあがっていますが、Sonosはごく一部のRoamスピーカーで発生していると考えているようです。Redditでポストされたオーバーヒート報告の画像を見ると、USB-Cポートが溶けておりなかなか深刻に見えますが…。

あくまでもReddit投稿者の1人に起きたパターンですが、数ヶ月使用していなかったRoamスピーカーが突然熱くなり、発火したとのこと。発生時は在宅中で匂いに気づき、繋ぎっぱなしになっていたプラグを抜き、早めの対処ができたことで大事には至らなかったといいます。

今後、Sonos公式が原因究明含めどのような対応をとるかはわかりませんが、Sonos Roamスピーカーのユーザーは、念のため注視しておいた方がよさそう。心配な人は、不在時はケーブルを抜くようにしておきましょう。