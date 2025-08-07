【殿堂入り】レンジで簡単＆ボリューム満点の「なすのミルフィーユ風」

なすのミルフィーユ風

夏野菜のなすを使ったボリューム満点のメインおかず「なすのミルフィーユ風」をご紹介します。クックパッドで殿堂入り間近のレシピをチェックしてみて。



なすを輪切りにし、ひき肉と調味料などを混ぜておきます。なすとひき肉を交互に並べてラップをし、電子レンジで加熱すればできあがり！火を使わずに作れるので暑い夏にぴったりですよ。

※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

簡単でおいしい！家族も喜んでくれた！と絶賛の声多数

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「とろっとしたナスにひき肉の旨味が染み込みおいしいです」「フライパンでじんわりと作りました。片栗粉がいい感じです。味がしっかりついていてタレなしでもおいしくいただきました！」「凄くおいしくて、家族にも好評でした！」など、嬉しい声がたくさん届いています。





つくれぽでも大人気のなすのミルフィーユ風をご紹介しました。とろとろのなすにひき肉のうま味がジュワーッと絡んで美味。ご飯にもお酒にも合いそうです。ぜひ、今夜のおかずに作ってみてください。