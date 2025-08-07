オダギリジョー脚本・監督・編集・出演、深津絵里8年ぶりの映画『THE オリバーな犬、〜』本予告映像
オダギリジョーが脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）より、映画出演8年ぶりの深津絵里をはじめ、豪華キャストが演じるクセ強キャラが続々登場する本予告映像と本ビジュアルが解禁となった。
【動画】映画『THE オリバーな犬、〜』本予告映像
本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんな彼が、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
オダギリ監督のもとに集結した、類を見ない超豪華キャストでも話題の本作。ドラマ版から続投となるのは、主演の池松壮亮をはじめ、麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、永瀬正敏、佐藤浩市、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇。
そして、映画版からの新キャストとして、吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、深津が加わる。
「世の中には、不思議があふれています」と古畑任三郎ばりに告げるオリバーの姿から始まる本予告映像は、オリバーと一平の通常営業のドタバタのやりとりから、怪しげな扉が開き、一気にミステリーなムードへ。赤い扉のその先には、不思議な世界が広がっている…!?
スーパーボランティアのコニシさん（佐藤浩市）が海に消えていくのを見た、という目撃情報を元に、一平とオリバーに捜査協力を求めてきた、隣の如月県のカリスマハンドラー・羽衣弥生（深津絵里）。1Door、2Door…次々と開いていく扉とあわせ、溝口（永瀬正敏）が訪れるカラフルな世界や、雷に打たれるコニシさん、そして倒れる羽衣など、奇妙で不可解な映像が畳み掛けられる。
漆原冴子（麻生久美子）をはじめとした鑑識課警察犬係の面々などお馴染みのキャストに加え、新キャラクターとして漆原の従妹テンちゃん（吉岡里帆）、漆原の父・富章（鹿賀丈史）、溝口の姪っ子・トトちゃん（森川葵）、そして羽衣弥生の活躍にも期待が高まる。
本ビジュアルは、グラフィックアーティスト野口路加と、映像作家せきやすこによる異色のVJ・映像・コラージュアートユニット”onnacodomo”がデザインを担当。ビビットなネオンカラーをバックに、赤い扉から覗くオリバーを個性豊かなキャラクターたちが囲むデザインで、キャラクターの写真がコラージュされたスタイリッシュな仕上がり。どこか“違和感”のある色合いが本作の不思議な世界観を際立たせるビジュアルとなっている。
