『カブアカ』古賀真人、株式投資講座（序章）　上場3900社決算短信の研究はこうして始まった

株式投資研究歴は25年以上

株式投資の方法、やり方は短期、長期、チャート表使うものでもボリンジャーバンドや一目均衡表などたくさんの方法があります。どれを使うかは、野球評論家の落合博満氏の言葉ですが、

「さんざん練習をして、痛い思いをして自分に合ったものを探し出すしかない」

のだと思います。

私が行っている分析は、四半期（3か月）ごとに発表されるすべての上場企業の決算短信を読み込むというものです。そして、そこから投資に値する企業か否かを見極めています。

この分析レポートは、文章、画像などのコンテンツを投稿・共有できるプラットフォーム「note」にて『カブアカマガジン』で発信しており、4年あまりになります。

ここに至るには、紆余曲折がありました。

株式投資を本業にする以前私は、保険代理店を経営していました。富裕層や企業経営者を中心に節税保険で収益を上げていました。しかし、2019年に法律改正があり、節税保険が売れなくなります。加えて、新型コロナで対面による営業ができなくなってしまいました。

とくに富裕層や経営者に保険商品を提案する場合、対面営業による新規開拓、訪問営業が必須です。

主力商品を売ることができなくなったうえに、人にも会えない……まさに手も足も縛れた状態に陥ってしまいました。

株式投資については高校生のときから関心を持っており、以来25年以上わたって決算短信を見ることが趣味のようになっていました。しかし、周りの人と積極的に株式投資について自分から話をするということはほとんどありませんでした。

それは株式投資がギャンブル同様、あまり良いイメージで見られていないと思っていたからです。

とくに私は会社を経営してる立場でもあり、社長が株にのめり込んでいる思われるのは、社員に対して良い影響を与えないとも思っておりました。

家賃、学費を稼ぐために「カジノ・プロ」に

私的な話になりますが、私は幼少時から衣食住をまともに用意してもらえない家庭に生まれ、育ちました。そのためが中学・高校は家を出て住み込みの新聞配達のバイトしながら生活をしていました。大学になると、それまで住んでいた寮を出て大学近くの学生アパートに引っ越しました。学生生活を営むには、大学のあったその地域で、家賃と生活費、学費を稼がなくてはならなくなりましたが、地方の田舎では効率よく稼げるバイトなどありませんでした。生活苦で水道や電気が止まったことも何度もあります。あの時はネットもなかったので、引っかかることはありませんでしたが、もし今と同じネット環境で情報収集ができていたら、今でいう“闇バイト”にも手を出し兼ねなかったと思います。

お金に困窮していた私はバイト情報誌を買うお金もなくコンビニで立ち読みして面接先をメモしていた記憶があります。しかし、生活や学費を賄えるような効率の良いバイトなど見つかりません。

私は落ちていたスポーツ新聞の裏面に多数の高額バイト情報が掲載されていることに気が付きました。「日給３万円可能！」当時の自分にとっては夢のような情報で、すぐに飛びつき、面接に行きまくりました。ホスト、ゲイ相手のホスト、風俗、売り専、そういった怪しげなバイトのオンパレード。しかし、私は文句を言えるような状況ではありません。「とりあえず何でもやってやる！」という精神であらゆることにトライしていきました。

さまざまなバイトの体験を繰り返していた時に、「カジノ・プロ」のバイトに出会いました。

当時は今ほどカジノに対する法規制が厳しくなく、カジノを開く側は罰せられましたが、お客が逮捕されることはありませんでした。

（今は顧客も逮捕されるのではないかと思いますので絶対だめです！）

私はブラックジャックなどのカードゲームの勝ち方を教え込まれ、カジノ・プロになります。カジノで稼ぐことができ、やっとまともな生活をすることができるようになり、大学も卒業することができ、大手生命保険会社に就職し、カジノ・プロから足を洗いました。

海外のカジノを渡り歩いて預貯金が3億円

就職した私は保険の営業マンとしてバリバリ働き、営業成績も常にトップでした。しかし、会社からの評価は、営業成績に関係なく上司に対するゴマスリが上手な人間のほうが高い評価を得てました。古い金融機関には未だにこういった古い慣習が残っていると思いますが、営業成績でトップを取っている私としては不満やストレスが溜まっていく環境でした。

また、やっかみもあったのか若くして左遷で飛ばされたこともあり、会社を辞めてしまいました。

後先を考えずに辞めたため、何をしようか思いあぐねているときに思い出したのがカジノ・プロです。これなら自分にできる！と――。そこで海外のカジノを渡り歩くことになります。海外に行く際も株の相場の本なども持って行き、カジノを転々としながら、時間のあるときには株の相場についての研究も続けていました。

カジノ・プロとはいっても、当然、ギャンブルですから、勝つこともあれば負けることもあります。しかも、カジノは大きく勝つと、出入禁止になり稼げなくなります。カジノは勝っても地獄、負けても地獄なのです。いつしか私は海外の主だったカジノから軒並み出入禁止になってしまい、仕事場を失うことになりました。それでもカジノ巡りによって20代で3億円ほどの預貯金ができていました

日本にもどった私は、フルコミッションの営業マンとして外資系保険会社に入りトップセールスマンになります。営業は得意ということもある一方で、目先の契約を取るために顧客が勤める、あるいは経営する会社の商材で時計や宝石、車や家といった高額商品を買う、いわゆるバーター契約をしまくっていました。そのため稼いではいたものの、貯金は増えることなく、毎夜毎夜の接待営業などで高額のお金を毎日使っており、割に合わない状況であったといえます。

また、会社からは「3W」といって週に3契約の保険を取ることを一つの行動指針として掲げられており、まったく心休まることもなく動き続ける環境に縛られていました。

「こんなことをいつまで続ければいいのだろう」

という疑問が湧きはじめ、雇われという身分を脱し、自分で法人を作るほうがよいと考え保険代理店として起業しました。

営業マンに役立つ株式投資の知識

保険営業でかけずり回っている間も、株式投資については、毎日ポイントを抑えてチェックをしていました。企業情報や決算短信を調べては、記録し自分なりに投資企業を研究し、投資対象とするだけでなく、興味が湧いた企業には社長にダイレクトメールを送ってアポイントを取りつけたりと、保険の営業活動にも大いに役立ちました。

実際、交流会や食事会では、上場企業の話というのは、企業の経営層や富裕層にウケがよく、距離を縮めるのに大いに役立ちました。企業経営者や富裕層は、経済に敏感な人が多く、株の情報収集から得た各企業の情報は経営層や富裕層の興味を惹きつけました。

営業先の会社の社長などから「君の話は面白い」と言っていただき、保険の話よりも株式投資にまつわる話ができたことによって保険の売り上げに繋がったことは間違いありません。

しかし、前述の通り保険営業の主力だった節税の保険商品がなくなり、さらにコロナ禍で対面によるリアル営業もできなります。収入が絶たれ、事業転換を余儀なくさせられます。事業転換と言っても、すぐにでも始めることができる仕事など思い当たりません。「とにかく自分ができることを手あたり次第商品にするしかない」という気持ちで何でもかんでもアウトプットして、値段を付けていきました。

2021年6月に「note」に、自分なりに分析した海運関連株の記事を投稿し、これに100円の価格をつけて売ってみたのです。

すると2、3時間もしないうちに、この記事が売れたのです。

当時の私はインフルエンサーどころか、フォロワーすら一人もいませんでした。

そんな私の記事が100円とはいえ、売れたことに衝撃を受けました。もはや株式投資に対するネガティブイメージを気にしている場合ではありません。「もっと記事を書こう、書きまくろう」という気持ちになったのです。

趣味で株式投資をしている間も、何の理由もなく株価が、急騰したり急落する光景を何度も目のあたりにし、その理由はどこにあるのかを探り、決算短信をこれまで以上に詳しく読み込み、翌日にはその分析記事を「note」に掲載していきました。

小遣い稼ぎから月間100万円の売り上げに

記事の配信を始めた当初は、小遣い稼ぎ程度の売り上げでしたが、記事をマガジンとしてまとめることで、単価を上げるなどの試行錯誤をしていくと、売り上げも徐々に伸びていきます。また、講演やセミナー講師、執筆の依頼を受けるようになり、今の『カブアカマガジン』のスタイルへと発展していきました。

さらにnoteの売上が伸び月100万円ぐらい稼げるようになったところで、「分析データを全て履歴として残しておいたほうが良い」と考え、システム投資して作ったのが「カブアカ・決算分析システム」です。

今では『カブアカマガジン』の登録者は886人まで増え、登録者の方々は株式投資の銘柄選択をする際に、直近決算だけでなく、過去の決算の良し悪しの推移を確認できることから重宝してくださっていると思います。

この連載では、これまで私が培ってきた株式投資に対する考え方、決算短信の読み方、その時々の注目企業の決算短信ポイントなど実践的なノウハウについてご紹介していきます。

note『カブアカマガジン』

https://note.com/masatokoga