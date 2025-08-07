日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2712（-9.0 -0.33%）
ホンダ 1591（+19.5 +1.24%）
三菱ＵＦＪ 2078（+0.5 +0.02%）
みずほＦＧ 4480（+24 +0.54%）
三井住友ＦＧ 3797（+24 +0.64%）
東京海上 6169（+12 +0.19%）
ＮＴＴ 156（+2.9 +1.89%）
ＫＤＤＩ 2502（+2 +0.08%）
ソフトバンク 225（+0.5 +0.22%）
伊藤忠 7952（+60 +0.76%）
三菱商 3090（-5 -0.16%）
三井物 3154（+8 +0.25%）
武田 4206（-33 -0.78%）
第一三共 3673（+15 +0.41%）
信越化 4370（-9 -0.21%）
日立 4181（+30 +0.72%）
ソニーＧ 3673（-34 -0.92%）
三菱電 3576（-2 -0.06%）
ダイキン 18982（-98 -0.51%）
三菱重 3942（+15 +0.38%）
村田製 2310（-3.5 -0.15%）
東エレク 21222（-328 -1.52%）
ＨＯＹＡ 18733（+53 +0.28%）
ＪＴ 4707（+18 +0.38%）
セブン＆アイ 2025（+4 +0.20%）
ファストリ 45362（+172 +0.38%）
リクルート 8306（-28 -0.34%）
任天堂 13529（+49 +0.36%）
ソフトバンクＧ 12436（+41 +0.33%）
キーエンス（普通株） 55192（-588 -1.05%）
