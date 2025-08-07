日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2712（-9.0　-0.33%）
ホンダ　1591（+19.5　+1.24%）
三菱ＵＦＪ　2078（+0.5　+0.02%）
みずほＦＧ　4480（+24　+0.54%）
三井住友ＦＧ　3797（+24　+0.64%）
東京海上　6169（+12　+0.19%）
ＮＴＴ　156（+2.9　+1.89%）
ＫＤＤＩ　2502（+2　+0.08%）
ソフトバンク　225（+0.5　+0.22%）
伊藤忠　7952（+60　+0.76%）
三菱商　3090（-5　-0.16%）
三井物　3154（+8　+0.25%）
武田　4206（-33　-0.78%）
第一三共　3673（+15　+0.41%）
信越化　4370（-9　-0.21%）
日立　4181（+30　+0.72%）
ソニーＧ　3673（-34　-0.92%）
三菱電　3576（-2　-0.06%）
ダイキン　18982（-98　-0.51%）
三菱重　3942（+15　+0.38%）
村田製　2310（-3.5　-0.15%）
東エレク　21222（-328　-1.52%）
ＨＯＹＡ　18733（+53　+0.28%）
ＪＴ　4707（+18　+0.38%）
セブン＆アイ　2025（+4　+0.20%）
ファストリ　45362（+172　+0.38%）
リクルート　8306（-28　-0.34%）
任天堂　13529（+49　+0.36%）
ソフトバンクＧ　12436（+41　+0.33%）
キーエンス（普通株）　55192（-588　-1.05%）