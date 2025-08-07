Æ¦¸¶°ìÀ®¡ß»ÔÌÓÎÉ»Þ¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³ー¥Òー¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¼çÂê²Î¤ÏJO1¿·¶Ê
¡¡10·î24Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤È»ÔÌÓÎÉ»Þ¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³ー¥Òー¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈJO1¤Î¼çÂê²ÎÆþ¤êËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Æ¦¸¶°ìÀ®¡ß»ÔÌÓÎÉ»Þ¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³ー¥Òー¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤ËÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢Ä¹ÄÍµþ»°¤é½Ð±é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ìó100Ç¯Á°¡¢½÷À¤Î³èÌö¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¸½ºß¤ÎÊ¸µþ³Ø±¡¤òÁÏÎ©¤·¡¢¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿ÅçÅÄ°Í»Ë»Ò¤ÎÃøºî¡Ø¿®ÍÑ¤Ï¥Ç¥Ñー¥È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¶µ¤¨»Ò¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À½÷À¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë´©¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¹¥Èー¥êー¡£Èà½÷¤¬¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Ä¤Ä¡¢Â¹¤ÈÁÄÊì¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ØÂç²Ï¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃæÀ¾·òÆó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¤Î¤Þ¤Ê¤Ù¤æ¤¤³¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¥³ー¥Òー¤Ë¤À¤±¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Âç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦ÂóËá¤òJO1¤ÎÆ¦¸¶¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¹¥´ñ¿´¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡È³Ø¤Ó¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤ò¡¢ËÜºî¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë»ÔÌÓ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¼ò°æÈþµª¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢Ä¹ÄÍµþ»°¡¢»ÔÀî¾Ð»°Ïº¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢Æ£ÅÄÎè¡¢À±ÅÄ±ÑÍø¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¼ç¿Í¸ø¡É¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¹¤ÎÂóËá¡ÊÆ¦¸¶°ìÀ®¡Ë¤ÈÁÄÊì¤ÎÊ¸»Ò¡Ê»ÔÌÓÎÉ»Þ¡Ë¡¢ÂóËá¤ÎÊì¡¦°½¡Ê¼ò°æÈþµª¡Ë¡¢ÂóËá¤ÎÎø¿Í¡¦ÂçÀÐ¼Óµ¨¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂóËá¤ÈÊ¸»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤ò°ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¤¤ÊÂ¸ºß¡¢Ê¸»Ò¤ÎÉ×¡¦°ÂÆ£°Î»Ö¡ÊÄ¹ÄÍµþ»°¡Ë¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î¾Ð´é¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬Æ¦¸¶¤¬½êÂ°¤¹¤ëJO1¤¬²Î¤¦¡¢¿Á´ðÇî¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤Ë·èÄê¡£³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿Á¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤òÁÄÉã¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼çÂê²Î¡Ø¤Ò¤é¤¯¡Ù¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦JO1¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖJO1¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤«¤ìÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³ー¥Òー¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡ÙËÜÍ½¹ð¡¡¤½¤Î¼çÂê²Î¤Î°ìÉô¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³Æ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦ÂóËá¤È¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÂóËá¤ÈÊ¸»Ò¤Ï¡¢Ë´¤ÁÄÉã¤Î°Î»Ö¤¬Ê¸»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂç³Ø¤ÎÀ¸³¶¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£É×¤¬°ä¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÊ¸»Ò¤òÆ°¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥¥¤¥¤ÈÏÃ¤¹Ê¸»Ò¤Ï¡¢ÂóËá¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ç¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤ó¡ª¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢³ØÀ¸À¸³è¤òËþµÊ¡£¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ ¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÂóËá¡£Îø¿Í¤Î¼Óµ¨¤Ë¡ÖÂóËá¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»Ò¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ë¡¢ÂóËá¤Î¿´¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂóËá¤¬ÁÄÉã¤Î¥Îー¥È¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¿ô¼°¡×¤¬Æ³¤¤¤¿¡¢ºÊ¤ØÂ£¤ëºÇ´ü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ï¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤Ï¡¢¥«ー¥É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤â¤Ë8·î8Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¿Á´ðÇî¡Ê¼çÂê²Î ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³ー¥Òー¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡×¤ò´Ñ¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Î©¡¢¼«¸Ê·ÁÀ®¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂóËá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤â¤¬À¤Âå¤äÀÊÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JO1¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤«¤ìÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë