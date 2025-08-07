2026年1月30日に公開されるグレン・パウエル主演映画『ランニング・マン』の日本版ティザー予告が公開された。

参考：エドガー・ライト×グレン・パウエル『ランニング・マン』2026年1月30日公開 予告編も

本作は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』などの原作者として知られるスティーヴン・キングの同名小説を『ベイビー・ドライバー』のエドガー・ライトが監督を務め映画化したスリラー。ライトとキングは本作が初タッグとなった。

『トップガン マーヴェリック』『恋するプリテンダー』のパウエルが娘のためデスゲームに身を投じるベンを演じるほか、共演には『DUNE/デューン 砂の惑星』のジョシュ・ブローリン、『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴらが名を連ねている。

映画『ランニング・マン』日本版ティーザー予告 公開された日本版ティザー予告は、主人公ベン・リチャーズ（グレン・パウエル）が険しい表情で街を歩く姿からスタート。ベンは、職を失い、お金もなく、まさに人生のどん底に陥っていた。重病の娘の医療費に困ったベンは、優勝者に一攫千金が与えられるイカれたデスゲーム「ランニング・マン」に参加することに。その実態は、社会を支配するほどの巨大ネットワーク企業が主催する「世界一のリアリティーショー」で、参加者が巨額の賞金のために命を賭ける姿を、全世界の観客が熱狂しながら視聴する番組であった。ルールは簡単、逃走範囲は無制限、高度な殺人スキルを持ったハンターの追跡に加え、全視聴者が懸賞金目当てに挑戦者を追いかける、“捕獲=即死亡”の“鬼ごっこ”。そんなイカれた内容もものともせず、ベンは主催者相手に「俺は絶対勝ち残る。ケツでも拝んでな」と啖呵を切る強気な態度を見せ、逃走中に下着姿で“おしりペンペン”をお見舞いするなど、独自のユーモアと反骨精神を炸裂させている。そして、高度な殺人スキルの訓練を受けた殺戮ハンターによる、銃撃、爆破、ドローン追跡に、バズーカ砲、なんでもありの逃走劇や、スピード感溢れるカースタントなど、息つく間もなくベンの行く先々が戦場と化す。最後はグレネードによる大爆発でボロボロになりながらも、ライブカメラに向かって「捕まえてみな」と不敵に挑発するカットで幕を閉じる。果たして、ベンは命と賞金をかけた30日間の“鬼ごっこ”を生き延び、家族を救い、人生を一発逆転することができるのか。

あわせて、ベンがフードを被り覚悟を決めたような真剣な表情を浮かべる姿や、炎に包まれた建物内で逃走を図る様子、そしてデスゲームを取り巻く重要人物たちの姿を捉えた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）