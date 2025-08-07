9月26日に公開される、オダギリジョーが脚本・監督・編集・出演を務めた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の本予告と本ビジュアルが公開された。

2021年にNHKで放送された、オダギリジョーが脚本・演出・編集を務めたオリジナルテレビドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』。鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松壮亮）だけには、なぜか相棒の警察犬・オリバーが、酒と煙草と女好きの欲望にまみれた犬の着ぐるみのおじさんに見えてしまう（一平以外の人間には犬に見えている）、しかもその着ぐるみのおじさんオリバーをオダギリジョー自身が演じるという奇抜な設定に、ドラマ化発表時から話題を呼んだ。放送が開始されると多くの視聴者を虜にし、2022年にはシーズン2が放送された。

ドラマ版から引き続き、主演の池松壮亮をはじめ、麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、永瀬正敏、佐藤浩市、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇が出演。新メンバーとして、吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、髙嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき（男性ブランコ）、そして8年ぶりの映画出演となる深津絵里が共演に名を連ねた。

本予告は、「世の中には、不思議があふれています」と古畑任三郎ばりに告げるオリバー（オダギリジョー）の姿から始まる。オリバーと一平の通常営業のドタバタのやりとりから、怪しげな扉が開き、一気にミステリーなムードへ。赤い扉のその先には、不思議な世界が広がる。

スーパーボランティアのコニシさん（佐藤浩市）が海に消えていくのを見たという目撃情報を元に、一平とオリバーに捜査協力を求めてきた、隣の如月県のカリスマハンドラー・羽衣弥生（深津絵里）。1Door、2Door……次々と開いていく扉とあわせ、溝口（永瀬正敏）が訪れるカラフルな世界や、雷に打たれるコニシさん、そして倒れる羽衣など、奇妙で不可解な映像が畳み掛けられる。

漆原冴子（麻生久美子）をはじめとした鑑識課警察犬係の面々などお馴染みのキャストに加え、新キャラクターとして、漆原の従妹テンちゃん（吉岡里帆）、漆原の父・富章（鹿賀丈史）、溝口の姪っ子・トトちゃん（森川葵）も登場する。

さらに、グラフィックアーティストの野口路加と、映像作家のせきやすこによるVJ・映像・コラージュアートユニット・onnacodomoがデザインを手がけた本ビジュアルも公開。ビビットなネオンカラーをバックに、赤い扉から覗くオリバーを個性豊かなキャラクターたちが囲むデザインで、キャラクターの写真がコラージュされたスタイリッシュな仕上がりとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）