７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表

２０：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※米・３０年物国債入札

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：長谷工<1808>，住友林<1911>，アサヒ<2502>，キリンＨＤ<2503>，サントリＢＦ<2587>，レゾナック<4004>，三井化学<4183>，テルモ<4543>，トレンド<4704>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，古河電<5801>，フジクラ<5803>，しずおかＦＧ<5831>，ダイフク<6383>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ホシザキ<6465>，コクサイエレ<6525>，レーザーテク<6920>，いすゞ<7202>，トヨタ<7203>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，島津製<7701>，リコー<7752>，ふくおかＦＧ<8354>，オリックス<8591>，東京海上<8766>，菱地所<8802>，住友不<8830>，東急<9005>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ニトリＨＤ<9843>，ＳＢＧ<9984>ほか



出所：MINKABU PRESS