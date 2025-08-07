● ドジャース 3 − 5 カージナルス ○

＜現地時間8月6日 ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）が6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。メジャー通算1000安打となる39号2ランを放ち、投げては4回1失点と力投したが、チームは痛恨の逆転負けを喫した。

投打同時出場は今季8度目。マウンドでは2023年のWBCで共闘したカージナルスの4番・ヌートバーを空振り三振に仕留めるなど2回までパーフェクト投球を展開したが、3回表は二死三塁で1番・ドノバンに三塁前へ絶妙なセーフティバントを決められ、これが先制の適時内野安打となった。

それでも直後の3回裏、バットですかさずやり返す。一死二塁の好機で相手の先発左腕・リベラトレの3球目シンカーを完璧に捉えると、打球は速度109.5マイル（約176キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）、角度33度で左中間席中段に着弾。逆転の39号2ランで、イチロー氏（3089安打）、松井秀喜氏（1253安打）に次ぐ、日本選手3人目となるメジャー通算1000安打を達成した。

“自援護弾”を放った直後のマウンドでは、圧巻の3者連続三振斬り。予定の4イニングを2安打1失点、今季最多となる8奪三振で終え、防御率は2.37となった。

ドジャースは大谷の投打での活躍もあり3−2と1点リードで終盤を迎えたが、8回表に失策絡みで3−4と逆転された。そのまま敗れ、ホームでのカージナルス3連戦は1勝2敗で痛恨の負け越し。打者・大谷はフル出場し、3打数1安打2打点、1四球の結果で打率は.276、OPSは.987となった。