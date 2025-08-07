米外為市場サマリー：米利下げ観測根強く一時１４６円９０銭台に軟化 米外為市場サマリー：米利下げ観測根強く一時１４６円９０銭台に軟化

６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３７銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円８２銭前後と同９５銭程度のユーロ高・円安だった。



１日発表の米７月雇用統計をきっかけに進んだ米長期金利の低下に一服感が出るなか、ドル円相場は日本時間夕方に一時１４７円８９銭まで上伸したものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が根強いことから海外市場ではドル売りが優勢だった。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が米ＣＮＢＣのインタビューで、関税措置で米国のインフレ率が押し上げられ続けるかは分からないとしながらも「経済は減速しており、近い将来に政策調整を開始することが適切になる可能性がある」と述べたことなどが影響し、１４６円９８銭まで軟化する場面があった。一方、米景気減速懸念や米利下げ観測からユーロ買い・ドル売りが入りやすく、つれて対円でもユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６０ドル前後と前日に比べて０．００８５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS