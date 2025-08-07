¡Ö°Ç¤Ï¿¼¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡×¡Ä¸òÎ®Àï£Í£Ö£Ð¤òÄ¾·â¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡Ö¶ì¤·¤ß¤È¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇËè²óÉ¬¤º¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£º£¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯¤Î¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ç12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.397¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®Ã£¡Ê¤ä¤Ê¤®¤Þ¤Á¤¿¤Ä¤ë¡Ë¡Ê28¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿¤é¤ÊÌÌ¤ò¤·¤¿¥¯¥ê¥±¥Ã¥È·¿¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤âºòµ¨¡¢¼è¤êÆþ¤ìÂÇ·â½¤Àµ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÌøÄ®¤¬»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£´·î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¼Ú¤ê¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Ê¿¤é¤ÊÌÌ¤ÇÂª¤¨¤ëÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤â¤È¤â¤È¡í·ÄØæ¤ÎÅ·ºÍ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡í¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³°Ìî¤ò¼é¤ê°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡Ö¹â¹»¤«¤é¡í½Î¹â¡í¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï°ñ¾ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ë¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¿Ê³Ø¤Î·è¤á¼ê¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ñ¾ë¤ÇÌîµå¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ø·ÄØæ¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¹¤éÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
·ÄØæµÁ½Î¹â¹»¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÄÂç¤Ç¤ÏÆþ³ØÄ¾¸å¤«¤é¼çÎÏ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡££´Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥°Á´»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£·ÄÂç¤Ç¤Ï¹â¶¶Í³¿¡Ê¸µµð¿Í¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¡¢ÄÌ»»113°ÂÂÇ¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÎòÂå13°Ì¥¿¥¤¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀèÆü¤¢¤ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç¡ÒÂç³ØÅö»þ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ß¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡Ó¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë·ÄØæ¥Ü¡¼¥¤¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤è¤¦¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¥¯¡¼¥ë¤ÊÌøÄ®¤¬¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¤¹¡£½¢¿¦³èÆ°¼«ÂÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤Ë¿Ê¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¿Ê¤ß¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¡Ê¡Ç20Ç¯¡Ë¤Î½Õ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡£³«ËëÁ°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤À¡£Ä¾µå¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡££²ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯Îð¤ÏËÍ¤Î°ì¤Ä²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¹â¹»¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¤ÆÁ°Ç¯¤Ë£¸¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ç¤â150Ò¡¿£èÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Ï¼Á¤¬°ã¤Ã¤¿¡×
¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¤¬¡¢ÌøÄ®¤Ï°Ç±À¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤È¤³¤È¤ó¹Ô¤Ã¤Æ»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡Ö¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î£²Ç¯´Ö¤Ï¤Û¤ÜÆó·³Êë¤é¤·¡££³Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï°ì·³¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤âÁý¤¨¤¿¤±¤É¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÊä¶¯¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍâÇ¯¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤ÏÂÇ¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë½¤ÀµÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±Îý½¬¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡×
Á°¿Ê¤È¸åÂà¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥í¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¥ì¡¼¥¹¤Î£±°Ì¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤Ï29ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¹Ê¬Âæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¾®µ×ÊÝ¡ÊÍµµª¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤Ë°ìÈé¤à¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é°Ç¤Ï¿¼¤±¤ì¤Ð¿¼¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤í¤È¤â¡£¼þ¤ê¤ÎÃ¯¤«¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òµá¤á¤Æ¤â¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¡£¤Þ¤¿¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ£±ºÐÈ¾¤Î»Ò¶¡¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¤«¤â¤»¤º¤ËÌîµåÄÒ¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿ÂÇÀÊ¤â¤¢¤ê¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÂÇ·â¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾¡Éé¼å¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏµÕ¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ³Í¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢Íß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È°ìËÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡×
ÌøÄ®¤Ï¸åÈ¾Àï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¡¢Éü³è¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
