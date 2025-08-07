¿Ê³Ø¥¯¥é¥¹1°Ì¤ÎÆ¬Ç¾ÌÀÚòCB¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡J1Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÇÎý½¬»²²Ã¤â¡ÄÍÉ¤ì¤ë¿ÊÏ©ÁªÂò
ÂçÄÅ¹âCB¾¾Ìî½¨Î¼¤ËÃíÌÜ
¡¡8·î2Æü¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç¤Î¸ÇÄê³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿51¹»¤¬·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò±é¤¸¤¿Ëö¤Ë¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿¿²Æ¤ÎÊ¡Åç¤ÇÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¡ÖÇÔ¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè19²ó¤Ï·è¾¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÀÂ¼³Ø±à¤È·ãÀï¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢2-2¤ÎPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿ÂçÄÅ¹â¤ÎCB¾¾Ìî½¨Î¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£186¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Äº¸Íø¤CB¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî¡£Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ç¤â¤¢¤ëÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡£
¡¡¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç°ìºÝÌÜÎ©¤Ä¡£ÂçÄÅ¤ÎCB¾¾Ìî¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¡¢º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥ß¥É¥ë¥Ñ¥¹¤È¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÁê¼ê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤«¤é»É¤¹¥Ñ¥¹¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÂÎ´´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ó¤»¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¿¡¼¥ó¤ÎÂ®¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤é¤á¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ëÎÏ¶¯¤µ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÂ¼¾å·Ä¤È£±³ØÇ¯¾å¤Î¸ÞÅè²ÆÀ¸¤Î2¿Í¤¬·ÁÀ®¤·¤¿ÉÔÆ°¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¤ß½Ð¾ì¡£Áª¼ê¸¢¤Ç¤â3»î¹çÃæ2»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤È¤Î3²óÀï¤Ç¤Î·ãÆ®¤Ç¤â¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇðÀï¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Î¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢Ç÷ÎÏ¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¯¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¤òÍ¥¾¡¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤âÁá¤¯¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·¥Á¡¼¥àÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éÉÔÆ°¤ÎCB¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢Á°´ü11»î¹ç¤ËÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤âCBº£°æ»â²¹¤È¶¯¸Ç¤ÊÊÉ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢EAST¤Î¾»Ê¿¤Ë5-0¤Î´°¾¡¤ò±é¤¸¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï2¼ºÅÀ¤ò¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¤ÇÇÔÂà¤ò¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¾¾Ìî¤Ïº£Âç²ñ¤Î¼çÌò¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ²Æ¤ÎÊ¡Åç¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
³Ø¶È¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨
¡¡º£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤Æ¡¢¾¾Ìî¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£½Õ¤Ë¸«¤¿»þ¤è¤ê¤âåºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂ¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤·¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬º¸±¦Î¾Êý¸þ¤ËÈô¤Ð¤¹ºÝ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÈà¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÅØÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ±¦¤Ë½³¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º¸¤Ë½³¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤âº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤ê¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËËá¤¤¤Æ¼ÂÁ©¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤ÈÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¡¢´º¤¨¤Æ±ó¤¯¤Ë½³¤é¤º¤Ë¶á¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤äÁê¼ê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë½Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èó¾ï¤Ë¸¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÈà¤Ï³Ø¶È¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë³ØÇ¯1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÂçÄÅ¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¹¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊÙ¶¯¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«¸Ê²ò·èÇ½ÎÏ¤ä¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¡¢±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤é³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë»È¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¹»¤Ç¤âÊÙ¶¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¿Ê³Ø¥¯¥é¥¹¤òÁªÂò¡£
¡¡¿Ê³Ø¥¯¥é¥¹¤Ç¤â1°Ì¤ò¼è¤ê¡¢Âç³Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÙ¶¯¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËJ1¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ËÎý½¬»²²Ã¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÂ´¥×¥í¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤òËá¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤«Âç³Ø¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Çº¤á¤ë17ºÐ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Âç·¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼CB¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë