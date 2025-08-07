建設が進む東関東道・潮来〜鉾田間のIC名が決まりました。

東関東道「水戸線」延伸モードへ

国土交通省関東地方整備局とNEXCO東日本関東支社は2025年8月6日、建設を進めている東関東道・潮来〜鉾田間のIC名を発表しました。



東関東道の開通済区間。茨城空港北IC。



東関東道は現在、茨城県内の潮来IC（潮来市）〜鉾田IC（鉾田市）間30.9kmで建設が進んでいます。

国道51号が通る鹿島灘沿いではなく、北浦と霞ケ浦の間を北上する内陸ルートをとることが特徴で、茨城空港のアクセスも考慮されています。全線が開通すれば、東京方面から千葉回りで水戸近郊に至るという「常磐道の迂回路」にもなります。

この区間は、途中2か所にICが設置されます。これまで仮称で、潮来市清水と行方市石上にまたがる場所に「麻生IC」、行方市両宿に「北浦IC」の整備が進められてきましたが、今回、所在地の市名を取り、麻生ICは「潮来行方（いたこなめがた）IC」に、北浦ICは「行方IC」にそれぞれ名称が決定しました。

これらのIC名は、県内の道路管理者等で組織する道路標識適正化委員会の意見を踏まえて決まった原案をもとに、日本高速道路保有・債務返済機構による所定の手続きを経て、決定しました。

潮来IC〜行方IC間は2026年度、行方IC〜鉾田IC間は同年度半ばにそれぞれ開通する見通しです。