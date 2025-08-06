「葛根湯」は風邪だけじゃない! 頭痛や肩こりにも効くことはご存じですか?【薬剤師が解説】

風邪をひいてしまったときによく服用する「葛根湯」。実は、風邪症状以外にも効能があることをご存知でしょうか。いったい、どのような症状に効果的なのか、薬剤師の高野さんにに伺いました。

※この記事はMedical DOCにて【葛根湯の効果を薬剤師が解説！効き目・効能は風邪症状以外にも】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

監修薬剤師：

高野 裕美（薬剤師）

薬学修士。大学院卒業後、大学病院勤務。その後、調剤薬局に勤務。働きながら結婚・出産を経験。より多くの人に医療情報を発信したいとの思いから、2022年より医療系Webライターとして活動中。

編集部

漢方薬って色々な効能が書かれていますよね。葛根湯も風邪以外の症状でも効き目がありますか？

高野さん

葛根湯は、体を温めて首や背中のこりをほぐしてくれる効果があります。慢性頭痛（特に緊張型頭痛）や肩こりにも効き目がありますよ。

編集部

わたし頭痛持ちなので試してみたいと思います。葛根湯は毎日飲んでもいいのでしょうか？

高野さん

風邪の場合には、数日間、頭痛や肩こりには1ヶ月間を目安に服用していただくことをおすすめします。改善がみられないときは医師または薬剤師に相談してください。

編集部

なるほど。頭痛薬とか風邪薬（解熱鎮痛剤など）と一緒に飲んでも大丈夫でしょうか？

高野さん

いずれの薬も解熱作用があるため、併用により作用が増強されて予期せぬ副作用が現れる恐れがあります。また、葛根湯に配合されている麻黄（エフェドリン）や甘草（グリチルリチン）は、ほかの風邪薬などにも入っていることが多く、一緒に飲むと副作用が現れやすくなります。ほかの薬と併用する場合には、医師または薬剤師に相談してくださいね。