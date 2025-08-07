株式会社アトラスは、「WENS PRODUCTS ステンレスハンドル付きシームレススクリューボトル」の新色ブラックを8月5日（火）に発売した。

フタとパッキンが一体型となったシームレス設計を採用したボトル。容量の異なる530ml/700ml/1,000mlを用意する。

パッキンを一体化したことで、付け忘れや紛失を防ぐと同時に、洗う際の手間が省けるという。

内部は真空断熱2重構造に加え、内びん外側に銅メッキ加工を施した。高い保冷・保温性能を実現している。

表面には指紋が付きにくく細かな傷にも強いという、パウダー塗装が施されている。

AWSL-530

AWSL-700

AWSL-1000

容量：約530ml カラーバリエーション：グレー、ベージュ、オフホワイト、リボンブルー、リボンパープル、ピンク、ブルー、ブラック 口径：47mm 保温効力（6時間後）：63℃以上 保冷効力（6時間後）：9℃以下 外形寸法：73.5×73.5×190mm 重量：約225g 価格：1,780円容量：約700ml カラーバリエーション：グレー、ベージュ、オフホワイト、ピンク、ブルー、ブラック 口径：47mm 保温効力（6時間後）：68℃以上 保冷効力（6時間後）：9℃以下 外形寸法：73.5×73.5×240mm 重量：約280g 価格：1,980円容量：約1,000ml カラーバリエーション：グレー、ベージュ、オフホワイト、ブラウン、ブラック 口径：47mm 保温効力（6時間後）：72℃以上 保冷効力（6時間後）：8℃以下 外形寸法：84×84×258mm 重量：約355g 価格：2,280円