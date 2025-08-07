■MLB ドジャース 3ー5 カージナルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカージナルス戦で“1番・投手兼DH”で出場し、今季最長の4回（54球）を投げ、2安打1失点、8奪三振（四死球0）の好投。3回の第2打席では逆転の39号2ランを放ち、メジャー通算1000安打を達成するなど、3打数1安打（1四球）で二刀流の“本領発揮”。だがチームは終盤に失策が絡む勝ち越しを許し、2連勝を逃した。

前回（7月31日）のレッズ戦では3回0/3（51球）を投げ、5安打2失点。右臀部のけいれんにより4回途中で降板した大谷。

中6日で迎えた8度目の先発マウンド。1回、2回は味方の好守備もあり、2イニング連続の3者凡退。3回は先頭打者を初球で打ち取ったかに思えたが、強い日差しにより、セカンドM.ロハスが捕球できずヒットに。その後、盗塁を許したがP.パヘズを空振り三振。その6球目にはこの日最速の101.1マイル（約162.7キロ）を記録。次打者を二ゴロで2死三塁とすると、ドノバンの意表を突くセーフティーバントで先制点を奪われた。

だが直後の3回裏、新加入のA.コールが二塁打で出塁すると、1死二塁の場面で打席に立った大谷。大歓声の中、カウント1-1から3球目のシンカーを完璧に捉えると、打球はセンター左に吸い込まれた。10試合ぶりの39号逆転2ランとなり、飛距離約134mの特大弾に。この一発でメジャー通算1000安打も達成し、日本人ではイチロー（3089本）、松井秀喜（1253本）に次ぐ史上3人目の大台に到達した。

4回は3番A.バールソンから圧巻の3者連続の空振り三振。前のイニングから4者連続Kとカージナルス打線を封じ、二刀流で試合の流れを作った。4番ヌートバーも前回対戦（23年5月）から5打席連続三振と大谷に“完敗”となった。

2番手J.ロブレスキー（25）は5回から3イニング1失点でA.ベシア（29）につないだ。だが3-2と1点リードで迎えた8回、ベシアは2本のヒットでランナーを背負うと、2死一・二塁で同点タイムリーを許し、さらに三塁手A.フリーランド（23）の悪送球で3-4と逆転された。

マウンドを降りた後の大谷は、5回の第3打席は四球で出塁も追加点ならず。7回の第4打席は2死無走者の場面でJ.ロメロを相手に、カウント2-2から空振り三振に倒れた。逆転を狙うドジャースだが、9回にヌートバーにセンターへタイムリーを打たれ、3−5と追加点を与えてしまった。

9回裏は2死一塁で9番フリーランドがフルカウントと粘る中、大谷がネクストバッターズサークルで見守り球場は盛り上がりを見せたが、最後はセカンドゴロに打ち取られゲームセット。明日は一日休養日を挟み、9日から本拠地でブルージェイズとの3連戦を迎える。