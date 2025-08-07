ÀïØË¤¹¤ë¥ä¥Ò¥í¡ÊÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ë¤¬¸«¾å¤²¤ëÀè¤Ë¤Ï¡©±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¾×·â¥·ー¥ó¤ÎÆ°²è¡õ¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¸ø³«
¢£²°¾å¤ËÎ©¤Äµ×ÊÆ¡Ê¶âÅÄ¾º¡Ë¤ËÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³¡»¡»¤Î¤ª²½¤±¤¬¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤µÓÎÏ¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯¡ª
ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë¼ç±é±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
7·î25Æü¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÝ¤¯¤Æµ¢¤êÆ»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Öº£¤Þ¤Ç´Ñ¤¿±Ç²è¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾å±ÇÃæ¤Õ¤ÈÎÙ¤ò¸«¤ë¤ÈÌ¼¤¬¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì½Ö¶ñ¹ç°¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÝ²á¤®¤¿¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿´ÎîÉÁ¼Ì¤ÎÉÝ¤¬¤é¤»Êý¤Ï¥Ô¥«¤¤¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢Á°È¾ÉôÊ¬¤ÎÉÝ¤µ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÄÉÝ¤¹¤®¤Î¤Ò¤È¸À¤·¤«¸À¤¨¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶²¤¤¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ë¥·ー¥ó¤¬¥Û¥éー±Ç²è¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î¥·ー¥ó¤ÎÆ°²è¤È¥¹¥Áー¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤È¤¢¤ë»ö¸ÎÊª·ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°¾å¤ò¸«¾å¤²¤ë¥ä¥Ò¥í¡ÊÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ë¡£¥ä¥Ò¥í¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢3¸®ÌÜ¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥ä¥Ò¥í¤¬Æ±µï¤¹¤ëµ×ÊÆ³¤ÅÍ¡Ê¶âÅÄ¾º¡Ë¤¬²°¾å¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ×ÊÆ¤ËÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³¡»¡»¤Î¤ª²½¤±¤¬¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤µÓÎÏ¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯¡ª
¤³¤Î¥·ー¥ó¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö3¸®ÌÜ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¶²¤¹¤®¤¿¡×¡Ö3¸®ÌÜ¤Î¤¢¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾Ð¡×¡Ö¡»¡»¤¬ÇØ¸å¤«¤éÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤ÏÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¾×·â²á¤®¤ë¤ÈÏÃÂêÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¶²¤¹¤®¤ë¡õÏÃÂêÁûÁ³¤Î¡û¡û¤ª²½¤±¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤è¤¦¡£
±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ
´ÆÆÄ¡§ÃæÅÄ½¨É×
¸¶ºî¡§¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¡Ø»ö¸ÎÊª·ï²øÃÌ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊÆó¸«½ñË¼´©¡Ë
½Ð±é¡§ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊSnow Man¡ËÈª²ê°é Â¾
´ë²è¡¦ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(C)2025¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://movies.shochiku.co.jp/jikobukken-movie/