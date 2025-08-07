¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬14Ãû±ßÄ¶¤ÎÊÆ¹ñÆâ¤Ø¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤òÈ¯É½
ITÂç¼ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç1000²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½14Ãû7000²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ëÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëiPhone¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Çºî¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤À¡×
È¯É½¤Ï6Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë²Ã¤¨¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤âÆ±ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹ñÆâ°ÜÅ¾¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë1000²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç14Ãû7000²¯±ß¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£¸å¡¢À¤³¦¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëiPhone¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¥é¥¹¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¡¡¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ»½Ñ¤È¸ÛÍÑ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¤¹¤Ç¤Ë4Ç¯´Ö¤Ç5000²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç74Ãû±ß°Ê¾å¤ò¹ñÆâ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÇÅê»ñ³Û¤ÏÎß·×6000²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÅê»ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëiPhone¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£