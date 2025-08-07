

職場にいるサイコパスは、マイクロマネジメントや秘密主義、いじめ、成果の横取りといった行動を取りがちです。どうすれば彼らの悪影響を取り除けるのでしょうか？（写真：mits／PIXTA）

20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？ 今回、職場や仕事で関わるサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』より、一部抜粋・編集の上、お届けする。

サイコパスはどこにでもいる





あなたの上司はサイコパスだろうか？ 隣の課のあいつは？ 勤務先のオーナーの女性は？ 顧客の何人かはサイコパスだろうか？ 取引先はどうだろう？

あなたの職場には、少なくとも20人に1人の割合でサイコパスがいる。介護や看護や教職など他人の世話や指導に当たる人、非営利団体で働いている人、あるいは環境や貧困などの世界的難題に取り組むことを理念に掲げている組織で働いている人のなかにサイコパスなどいるはずがないと、あなたは思うかもしれない。

だが、そうではない。サイコパスはどこにでもいる。

本書では、妄想や被害妄想（パラノイア）などの症状に苦しむ精神疾患の人について述べるわけではない。

とりあげるのは、あくまでも「サイコパス」、すなわち他人にいっさい共感をもたず、自分が利益を得られるのであればあなたが生きようが死のうが知ったことではない人たちだ。

「サイコパス」という言葉からは、悪名高い殺人鬼や凶悪犯を連想するかもしれないが、現実のサイコパスはもっと狡猾（こうかつ）で目立たないようにしているので、見分けがつきにくい。

上司や同僚、取引先や顧客など役職や立場を問わず、サイコパスは職場の身近なところにいる。こいつはサイコパスだと察するのはむずかしいのに、彼らは公私を問わず、あなたの人生のみならず勤務先の組織全体にも多大な影響を及ぼしかねない。

それでも、誰かにサイコパスというレッテルを貼るのは気が進まないかもしれない。サイコパスは殺人犯や暴行犯だという先入観があるせいで、身近な人間をサイコパス呼ばわりするのは忍びないと思うのだ。

だが、あなたは正常な（つまり共感力をもっている）人であり、共感力をもつ人の脳には他人を信用する能力があらかじめ組み込まれている。そして他人をサイコパス呼ばわりしたくないと思うその気持ちこそが、サイコパスにつけこまれる弱点となる。

サイコパスに欠けているものとは？

サイコパスには、富や名声を手中にしたロックスターやSNSのインフルエンサーなど、私たちがむやみに賞賛する人たちと同じ特徴が多々あるため見分けがつきにくい。

さらに人事担当者、心理学者、自己啓発の専門家たちはサイコパスがとりがちな基本行動についてそれぞれの用語で説明しているうえ、てんでんばらばらの呼び方をしている――職場いじめの常習犯、ナルシシスト、ソシオパス、マニピュレーター、闇の共感者（ダークエンパス）、悪い上司などなど。

これらの呼称はいずれも、たったひとつの欠点をもつ人間を説明している。その欠点とは、「共感力の欠如」だ。

「この人はサイコパスだ」となかなか察知できないのは、最初のうちは相手がうまく取り入ってくるからだ。ところが時間がたつにつれサイコパスは徐々に本性をあらわし、あなたの人生を破壊しようとする。

まずはあなたの行動を細かく管理し、仕事に干渉する。次にあなたの成功を自分の手柄にして、自分の失敗はあなたのせいにする。秘密主義を貫き、職場の誰にも事態の全容を知られないようにする。職場の内外で派閥をつくって特定の個人をいじめたり恥をかかせたりするが、グループ全体にはその工作を見せないよう画策する。

いじめの対象となったあなたは自信を失い、同僚のことも信用できなくなる。それでも初めのうちは、サイコパスがそうした行動をとるのはストレス、多忙、不安のせいだと片づけようとする。あるいは自分に非があると思い込み、なんとかしてサイコパスを満足させたいと懸命に努力する。

しかし、彼らはあなたに立ち直れないほどの打撃を与えるだけではなく、あなたが働いているチーム、組織、企業にも致命傷を与えかねない。組織が成功し、生き延びるうえで必要不可欠な信頼関係とチームワークを、サイコパスが打ち砕くからだ。

サイコパスの世界を探っていけば、彼らのとる行動をある程度は把握できるようになるが、真の意味でサイコパスを理解するには、彼らの目を通して世界を見なければならない。

そうすれば共感力がまったくない人間に世界がどう見えているかがわかってくるだろうし、サイコパスの考え方が甚大な被害をもたらすことも納得できるだろう。

職場のサイコパスに対処する

突きつめて考えれば、職場のサイコパスに対処するには、企業が彼らの悪行を効率よく封じ込めるか、彼らを追い出すしかない。

だからこそ、サイコパスがもたらすリスクを理解して対処法を学べば、あなた個人の心身の安全を守れるだけでなく、勤務先の組織に長期的な成功と安定をもたらせるのだ。

（翻訳：栗木さつき）

（デイヴィッド・ギレスピー ： 元弁護士、作家）