事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が7日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で話題となっている、大手宅配便のドライバーが車を停車して車いすの利用者を救助している動画について、私見を述べた。

SNS上では、ヤマト運輸のドライバーが、1車線道路で車を止めて降り、歩道と車道の段差を上れず困っている車いす利用者を助けに行く動画が拡散され、「業務中だけどセーフ？ アウト？」などと呼びかけた投稿が拡散。300万回を超える表示回数となり、コメントの多くは、ドライバーを称賛するリアクションとなっている。

自身も車いす利用者の猪狩は、この投稿に対し「困ってる時に助けてもらったら感謝でしかないですし、セーフ判定な世の中であってほしいです」とコメントした。

当該動画は、2022年にも一度拡散され話題になっており、今回あらためて注目された形。ヤマト運輸は22年当時、「昨日の弊社社員の行いに対して多くのお褒め、労いのお言葉ありがとうございます。該当の社員とは連絡がとれており、これまでの他の模範となる取り組み同様、社内での共有を行ってまいります。また、これから先も地域の一員としてお役に立てるように社員一同邁進して参ります」などとコメントしていた。