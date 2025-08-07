今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの朝の行動です。

ある日の朝、投稿主さんのもとに届いたのは、お父さんからの一通のLINE。そこには「部屋の前に猫おるよ」という言葉と、ドア前にぴったりと張り付くように立つ猫ちゃんの写真が添えられていて…。投稿はThreadsにて、12万回以上表示。いいね数は3000件を超えたそうです。

あんたの部屋のドア前に猫おるよ

今回、Threadsに投稿したのは「Nana」さん。登場したのは、猫の「ぽぽ」ちゃんです。

ある朝、投稿主さんのお父さんが送ってくれたのは、ぽぽちゃんが投稿主さんの部屋の前でじっと立っている写真。

可愛い写真と「あんたの部屋のドア前に猫おるよ」というメッセージを見た瞬間、眠気は吹き飛び、投稿主さんは布団から起きたそうです。

廊下に立つぽぽちゃんの姿は、まるで「まだー？」と催促しているかのよう。もしかしたら、投稿主さんを起こしにきたのかもしれません。

可愛い愛猫からのモーニングコールに、その日の投稿主さんは一日がんばれたことでしょう。

可愛いモーニングコールにSNS民も朝からほっこり

ぽぽちゃんの可愛さ満点なモーニングコール。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「休みの日ぐらいゆっくり寝たかったけど、これじゃ起きないわけにいかないね」「こんな可愛らしい背中見たら目が覚めますね」「控えめに言ってかわいすぎる」などの声が多く寄せられていました。

ちなみに、投稿主さんを起こしたぽぽちゃんは、その後自分だけ二度寝タイムに突入したのだとか。猫は本当に自由ですよね。

Threadsアカウント「Nana」では、猫のぽぽちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。ぽぽちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Nana」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。