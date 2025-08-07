TikTokアカウント「よっつー」に、ママさんの声にだけ反応して、パパさんには塩対応すぎる「てん」ちゃんの姿を収めた動画が投稿されました。

あまりにも露骨なてんちゃんの態度が笑えるこの動画は、93.8万再生を突破し、「旦那さん、実はこの世に存在してない？？」「あからさまとはこの事か」といった声があがりました。

【動画：パパに名前を呼ばれてもガン無視する猫→ママが呼ぶと…】

ツンデレ！？なてんちゃん

茶トラの「てん」ちゃんは、パパさんがお仕事をしていると近くで寝てくれたり、お膝の上でされるがままに両手を振られてダンスをしてくれたりと、甘えん坊で可愛らしい性格の男の子。

一見するとパパさんにとても懐いているように見えますが、なんと、ママさんの声にしか反応してくれないという、ツンな一面もあるのだとか。

ママさんにはお返事をするのに…

ある日も、パパさんが「てんちゃん」と呼びかけると、てんちゃんはパパさんの方を見つめるものの、まったくお返事をする気配はなかったといいます。

そこで、近くにいたママさんが同じように名前を呼んでみると、すぐに可愛らしい声でお返事をしたそうです。

パパさんは再びてんちゃんを呼んでみたものの、やはりてんちゃんは無反応。露骨にパパさんとママさんで態度を変えるてんちゃんの姿に、つい笑ってしまいます。

声のトーンを変えてみると？

その後、高い声なら反応するのではということで、パパさんは高い声を出してリベンジしてみることに。

最初は低い声で呼び、だんだん声を高くしていったものの、限界まで声を高くしても、てんちゃんがお返事をしてくれることはなかったそうです。

この日も、ママさんの呼びかけにはすかさずお返事していたので、やはり「パパさんの呼びかけには反応しない！」と決めている模様。パパさんにとっては切ない結果ではありますが、そんなあからさまな態度の違いも可愛らしくて、思わず胸がときめいてしまいます。

てんちゃんの露骨な反応が笑えると、8万近くのいいねがついた動画には、「は？みたいな顔がまたいいwww」「奥さんの方だけ見つめる目が違う！！」といったコメントの他に、「動物ってあからさまに無視するよねwwwわたしも無視されて旦那には目を見て瞬きしながら『ニャッ』ていうwww」「ウチと逆だぁぁぁ！旦那の声は返事するしスリスリするしうおおおおぉ」といったちょっぴり切ないコメントも寄せられました。

TikTokアカウント「よっつー」では、塩対応と思いきや、パパさんの手をガブガブ噛んだ後に舐めてくれるという、ツンデレなてんちゃんの可愛らしい日常の様子をおさめた動画を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「よっつー」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。