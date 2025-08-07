◇ナ・リーグ ドジャース3―5カージナルス（2025年8月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。復帰後最長の4回で最多となる54球を投げ、2安打1失点に抑えた。打撃では1点を先制された直後の3回にメジャー通算1000安打とする39号逆転2ランで自らを援護するなど、3打数1安打2打点。ただ、チームは救援陣が誤算で逆転負けを喫した。

大谷らしい豪快な一発でメジャー通算1000安打を決めた。1点を先制された直後の3回1死二塁の第2打席、相手先発左腕・リベラトレの3球目、92・8マイル（約149・3キロ）のシンカーをフルスイングすると、高々と上がった打球は中堅左に着弾。逆転の39号2ランに本拠ファンは沸いた。

この一発で日本選手ではイチロー（3089安打）、松井秀喜（1253安打）に次ぐ3人目となるメジャー通算1000安打に達した。また、ナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。

5回の第3打席は四球を選んで出塁した。7回の第4打席は空振り三振だった。

投げては自ら逆転弾を放った直後の4回、さらにペースを上げ、バールソン、ヌートバー、ウィンの中軸から3者連続三振。復帰後最長となる4回を投げきり2安打1失点、8奪三振と力投した。対ヌートバーはこれで前回対戦から5打席連続三振。5回に四球で出塁後、投手交代の間に左翼を守るヌートバーに両拳を突き上げ、「やってやったぞ」と言わんばかりのジェスチャー。最後は自身の胸を右拳で力強く叩き、23年WBCでチームメートだったヌートバーを“イジり”笑みを見せた。

大谷の39号逆転2ランなどでチームは7回まで3―2とリードをしていたが、8回に登板した3番手・ベシアが誤算。2安打で2死一、二塁のピンチを招くと、7番・ウォーカーに中前適時打を許し、同点とされた。さらに返球を受けた三塁手・フリーランドが二塁に進もうとした打者走者・ウォーカーをアウトにしようと二塁転送も悪送球となり、その間に三塁走者が生還し、ミスで勝ち越し点を与えてしまった。

3―4の9回には4番手・スチュワートがヌートバーに中前適時打を浴びるなどリードを広げられ、痛い逆転負けを喫しカード負け越しとなった。