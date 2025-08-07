◇ナ・リーグ カージナルス5―3ドジャース（2025年8月6日 ロサンゼルス）

カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（27）が6日（日本時間7日）、敵地でのドジャース戦に「4番・左翼」で先発出場。先発投手の大谷翔平投手（31）からは2打席連続三振で、前回対戦から5打席連続三振の屈辱となったが、9回にはダメ押し適時打を放って存在感を示した。ヌートバーは6回の内野ゴロの間に挙げた打点も含めて1安打2打点の活躍で、チームは2勝1敗でドジャースに勝ち越した。

2023年WBCで侍ジャパンのチームメートだった大谷と対戦した、2回と4回はいずれも空振り三振。2回は3球スイングして全て空振り、4回はカウント1―1から2球連続で空振りして1度もバットに当てさせてもらえなかった。

しかし、4―3の9回は1死一、三塁の好機で中越えの適時二塁打。観戦に訪れていた母・久美子さん、父・チャーリーさんも両手を上げて大喜びだった。

5回に大谷が四球で出塁した後、投手交代の間に左翼を守るヌートバーに両拳を突き上げ、「やってやったぞ」と言わんばかりのジェスチャーを見せつけられていただけに、やり返した形となった。