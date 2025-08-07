柳楽優弥主演の連ドラで話題を呼んだ人気の子役が、ドキッとさせるようなアドリブ演技を披露。『今日好き』出身女子メンバーが翻弄される一幕があった。

【映像】人気子役のスゴすぎるアドリブ演技

ABEMAにて8月6日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#15では、番組の恒例企画「はちゃめちゃ幼稚園」が展開。園児役として柳楽優弥主演のTBSドラマ『ライオンの隠れ家』で“謎の少年”ライオン役を務め一躍話題となった子役・たすく（佐藤大空・6歳）くんと、NHK大河ドラマ『光る君へ』に出演したはるな（原春奈・6歳）ちゃんらが登場した。

先生役には2023年配信の『今日好き』「夏休み編2023」でカップルとなった、ゆづき（大嶺夢月希）と、さつき（長濱薩生）の“さつゆずカップル”が挑んだ。

企画の中では園児から「（ブランコに乗り）いつものデートをやってみて？」とリクエストが入り、さつゆづカップルは普段のラブラブな様子を再現。するとたすくくんはその様子を「1点」と評価し、急にダメ出し。その上で「理想の告白で僕のことを落としてみて？」とゆづきに対して無茶振りした。

ゆづきは突如のリクエストに「私が……？」と困惑していたが、たすくくんと共にアドリブ演技に挑むことに。そこでたすくくんは天才子役の才能を見せつけた。

ゆづきが真っ直ぐにたすくくんにアプローチし「もう一回私とデートしてくれますか？」と聞くと、たすくくんは「どうしよっかな」と気のない素振りでリアクション。ドSな彼氏を見事に演じて見せた。

この大人っぽい演技にMCのNONSTYLE・井上裕介をはじめとしたスタジオメンバーは「すげーよなぁ…」「どこで覚えたんだろう」「沼っちゃうたすくに」と感心していた。