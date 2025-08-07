佐藤健・宮崎優・町田啓太・志尊淳『グラスハート』絆がにじむスペシャルカット公開 「バンド版『国宝』」と絶賛の声
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』より、劇中の4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」のスペシャルカットが公開された。
【動画】佐藤健＆町田啓太＆志尊淳がバンド結成！ここだけの“赤裸々”トークで大盛り上がり！？
ベーシストでバンドを率いる藤谷直季（佐藤健）、ドラムの西条朱音（宮崎優 ※「崎」はたつさき）、ギターの高岡尚（町田啓太）、キーボードの坂本一至（志尊淳）からなるTENBLANK。
本作のために1年以上にわたり楽器の練習を積み重ねており、さらに約8ヶ月という長期の撮影期間を共に過ごした4人の確かな絆が感じられる1枚となっている。
配信直後から、そのハイレベルな演奏シーンが大きな話題を呼び、劇中だけでなく実際にメジャーデビューを果たすという“ドラマと現実の垣根を超えた”試みにも注目が集まっている。
7月31日より配信がスタートし、開始直後に「今日のシリーズTop10」で1位を獲得。さらに、香港や台湾でもTop10入りを果たすなど、日本のみならず海外でも注目を集めるスタートを切った。
劇中バンドTENBLANKによるアルバム『Glass Heart』は、Apple Musicのアルバムランキングで1位を獲得。香港でもロック部門のアルバムランキングで1位を記録するなど、音楽面でも高い支持を集めている。
SNS上では配信直後から熱い反応が続出。「グラスハート、どんなもんなんかのぅって感じで見始めたけど、かっけえええええええ！！！！！」「グラスハート本当に良すぎたからみんな見て欲しい。泣ける。」「グラスハート一気見した。藤谷の設定が完全に平成の少女漫画なのだけど、今時のカメラワークとかsnsの拡散シーンがあることによって平成令和のハイブリッドドラマだった！」「やっぱりバンドっていいなって胸熱で完走」「バンド版「国宝』。役者というのは、演技でここまで極められるもんなのかって、ただただリスペクトよ」といったコメントが10代〜20代の若い世代はもちろん、平成の時代が青春だった30〜40代からも数多く寄せられている。日本語だけでなく英語での投稿も多く見られる。
あわせて、世界的に活躍するミュージシャンの布袋寅泰、AI、大橋トリオ、大木伸夫（ACIDMAN）、俳優の窪塚洋介、金子ノブアキが寄せたコメントも公開された。
■布袋寅泰のテキストコメント
柿本ケンサク監督作品を“お手並み拝見”とばかりに見始めたが、冒頭から美意識に満ちた映像に引き込まれた。個性豊かなキャストの瑞々しい演技に胸を熱くし、生意気だった頃の自分を思い出す。音楽に人生を賭ける者たちの姿は、時代やジャンルを超えて胸を打つ。グラスハートというタイトル通り、繊細で、それでいて刃のように鋭い情熱が全編を駆け抜けている。音楽を愛し、夢に生きるすべてのロッカーに捧げたい物語だ。
■AIのテキストコメント
役者最高。音楽もマジでこれ弾いてる!?どうやって？ってかなり細かくみてしまう。ところどころ私にはキザすぎる。って思ったりもしたけどそのあとすぐ笑えたり、でも本当に音楽やってる時はこれ。こんな風に感じてるんだよね。って思ってみてた。そして見れば見るほどどんどん面白くなってハマってたwとりあえずみんなカッコついててムカつくw音のラインががいちいちいいとこいってました。音楽愛最高。
■大橋トリオのテキストコメント
スタジオの雰囲気や置いてある楽器や機材、細かなディテールにもプロ目線の拘りを感じ、そしていろいろ夢があって我々から見ても憧れの世界観であり、「ゴール地点はこれです」とまで思わされてしまいます。同業者の視点でそういう部分に目を奪われ感心させらてしまうというところが、それだけでもすごい作品だということは間違いないでしょう。
そしてTENBLANKというバンドが本当に存在していると錯覚してしまうほど演奏の再現も非常にクオリティが高く、このバンドのライブが本当にあったら絶対見に行く！と思ってしまっているほど普通に1ファンになってしまいました。ただただ、ここに自分の名前がないことが悔しい。笑
■大木伸夫（ACIDMAN）のテキストコメント
俳優さんてすごいな。どれほど楽器を練習したんだろう。もちろん実際のミュージシャンの世界はあそこまでドラマチックなものではなくて、もっと地味で、もっと厳しい。でも、もっともっと音楽を創りたいし、もっともっと皆に感動してもらいたいと思ってしまう。不思議なものです。もう長い間、ライブをし続けているけれど、彼らの演奏と美しい映像に刺激され、早くまたライブがしたくなりました。
■窪塚洋介のテキストコメント
非現実的な展開や荒削りなところも含めて魅力に変える確かな力がある。映像美や鳴る音も相まってどんどん引き込まれた。自分の中にかつてあった種類の情熱や青春の残り香みたいな大切なものを思い出して、気づいたら登場人物みんな好きになってた。
■金子ノブアキのテキストコメント
非常に美しいシーンの連続でしたが、特にライブシーンには本当に驚きました。キャスト、スタッフの皆様の途轍もない努力と執念が生み出した奇跡的な映像体験。バンドの現場、そして俳優の現場も経験させてもらっている自分からしてもあそこまでの鮮度のライブシーンを撮り切るのは本当に至難の業です。すごい事をやってのけてくれました。今作を経て、TENBLANKは自分の中で確実に存在するバンドとして認識されています。彼等の幸せと栄光を願う自分がいました。関わられた全ての方に心からリスペクトを捧げると共に、素晴らしい作品との出会いに感謝します。ありがとうGlass Heart。
