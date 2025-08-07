本郷柚巴＆榎原依那＆溝端葵＆高野真央が“夢の共演” 異例の大ボリュームで『FRIDAY』を独占
芸能事務所「seju」に所属する本郷柚巴、榎原依那、溝端葵、高野真央（※高＝はしごだか）の4人が、7日発売の写真週刊誌『FRIDAY』で夢の共演を果たした。表紙から巻頭にかけて異例の37ページを独占する超大型企画となっており、それぞれの個性が光るソロショットに加え、グループとしての一体感を感じさせるカットも多数収録されている。
【写真】まさに圧巻！見事なプロポーションの本郷柚巴＆榎原依那＆溝端葵＆高野真央
舞台となったのは、真夏の沖縄。開放感あふれるロケーションの中で繰り広げられたグラビア撮影は、眩しい陽射しと4人の笑顔が重なり、まさに“夢の共演”と呼ぶにふさわしい内容となった。誌面だけでなく、47分に及ぶ撮影の舞台裏を収めたメイキングDVDも付属。大ボリュームの映像特典が、本作のスペシャル感をさらに際立たせている。
本郷は元NMB48としてグラビア界で確固たる人気を誇り、榎原は“逸材”と称される次世代筆頭株。溝端は昨年のデビュー以降急速に注目を集め、高野はその透明感とスタイルで一気に話題に。グラビア界の今を担う4人が一堂に会した今回の企画は、ファンにとってまさに一生に一度の“ドリームコラボ”といえるだろう。
【本郷柚巴】
大阪府出身。約8年間NMB48に在籍し、2023年に卒業。現在は数多くのメジャー誌の表紙を飾りながら、俳優業に励む。
【榎原依那】
大阪府出身のタレント。24年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティー番組に出演するなどマルチに活躍中。昨年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねるロングヒットに。公式YouTube「榎原依那 Officialyoutube」も随時更新中。
【溝端葵】
大阪府出身。今年の3月に芸能界デビューしたばかりの大型ルーキー。圧倒的なルックスと並外れた表現力の高さに撮影依頼が殺到。ショートドラマやバラエティなどジャンルを問わず活動している。
【高野真央】
栃木県出身。今年の3月に芸能界入り。デビュー後まもなく各誌で掲載されるなど、今成長中の大型新人。親しみやすい雰囲気と、飾らない姿を見せるTikTokライブが人気で注目を集めている。
