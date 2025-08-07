◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは6日、グループAとBの第1戦を開催。グループBの日本は、シリアに後半逆転すると一気に突き放し31点差をつけての勝利。ジョシュ・ホーキンソン選手がチームトップの26得点、富永啓生選手が18得点、吉井裕鷹選手が17得点を記録しました。

同じグループBでは、イランがグアムに勝利。次戦日本はイランと対戦。グループ首位をかけた戦いとなります。グループAでは、オーストラリアとレバノンが初戦勝利を挙げています。

グループステージは、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。

【6日の結果】

＜グループA＞

オーストラリア 97−61 韓国

レバノン 84−80 カタール

＜グループB＞

日本 99−68 シリア

イラン 77−52 グアム

【日本の日程】＜グループB＞第1戦 シリア ○99-68第2戦 イラン（8日、午後8時10分）第3戦 グアム（10日、午後8時10分）