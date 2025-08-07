FIBAアジアカップ　各組グループステージ第1戦終了

◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは6日、グループAとBの第1戦を開催。グループBの日本は、シリアに後半逆転すると一気に突き放し31点差をつけての勝利。ジョシュ・ホーキンソン選手がチームトップの26得点、富永啓生選手が18得点、吉井裕鷹選手が17得点を記録しました。

同じグループBでは、イランがグアムに勝利。次戦日本はイランと対戦。グループ首位をかけた戦いとなります。グループAでは、オーストラリアとレバノンが初戦勝利を挙げています。

グループステージは、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。

【6日の結果】
＜グループA＞
オーストラリア 97−61 韓国
レバノン 84−80 カタール

＜グループB＞
日本 99−68 シリア
イラン 77−52 グアム

【日本の日程】
＜グループB＞
第1戦 シリア ○99-68
第2戦 イラン（8日、午後8時10分）
第3戦 グアム（10日、午後8時10分）