「柴宿」はなんて読む？岩手県にある駅名！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「柴宿」はなんて読む？

「柴宿」という漢字を見たことはありますか？ 岩手県にある駅名で、ひらがな5文字です。 いったい、「柴宿」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しばじゅく」でした！ 柴宿駅は、岩手県一関市に位置する駅です。 駅のある一関市は、東北有数の「花」のメッカとして知られています。 清涼な空気と水に育まれた約100ヘクタールの牧場「館ケ森アーク牧場」や、四季を通じて花を楽しめる広々とした公園「花と泉の公園」など名所が点在しているのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR東日本』

・『いち旅 | 一関市公式観光サイト【いちのせき観光NAVI】』

ライター Ray WEB編集部