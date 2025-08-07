「柴宿」はなんて読む？岩手県にある駅名！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「柴宿」はなんて読む？
「柴宿」という漢字を見たことはありますか？
岩手県にある駅名で、ひらがな5文字です。
いったい、「柴宿」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しばじゅく」でした！
柴宿駅は、岩手県一関市に位置する駅です。
駅のある一関市は、東北有数の「花」のメッカとして知られています。
清涼な空気と水に育まれた約100ヘクタールの牧場「館ケ森アーク牧場」や、四季を通じて花を楽しめる広々とした公園「花と泉の公園」など名所が点在しているのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
