「SNSやってる人は承認欲求の塊」友だちがまさかの発言を！？SNSをやってないことって自慢になるの...？

今回、Ray WEB編集部はヒヤヒヤする友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。

主人公はグループワークをきっかけに、ミカと仲良くなるのですが……？

ミカの衝撃的な発言にヒヤヒヤする主人公。

このあと彼女はどんな対応をするのでしょうか！？

原案：Ray WEB編集部
作画：カンザキミナミ

ライター Ray WEB編集部

