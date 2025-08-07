いすゞやフォードと競合

長城汽車（GWM）は、新型のピックアップトラック『Poer 300』を英国で発売する。価格は3万1495ポンド（約615万円）からで、国内最安価クラスとなる。

新型Poer 300は、ディーゼルエンジン搭載のダブルキャブモデルで、最大牽引能力3.5トンと最大積載量1トンを誇る。いすゞDマックスやフォルクスワーゲン・アマロックよりも安く、フォード・レンジャーやKGMムッソの最安モデルと比べてわずかに高い。



長城汽車Poer 300 長城汽車

2.4Lの4気筒ディーゼルエンジンを採用し、最高出力184psと最大トルク48.9kg-mを発生。7速オートマチック・トランスミッションを介して四輪を駆動する。性能の詳細についてはまだ明らかではないが、WLTPサイクルで13.9km/lの燃費を実現するとされている。

アプローチアングル27度、デパーチャーアングル25度、最低地上高230mmを確保し、フルタイム4WDシステムと電子制御式リアディファレンシャルロックと組み合わせることで、長城汽車は「卓越したオフロード性能」を謳っている。

オーストラリアでは『カノン・ユート（Cannon Ute）』という名で販売されているが、英国ではPoer 300として投入された。エントリーグレードの『リュクス』、ミドルグレードの『ウルトラ』、最上位グレードの『ヴァンタ』の3種類が用意されている。

標準装備として、12.3インチタッチスクリーン、7.0インチのデジタルドライバーディスプレイ、ワイヤレスのスマートフォン充電器、キーレスエントリー、合成皮革シート、18インチアルミホイールなどがある。

上位グレードには、ヒーター＆ベンチレーター付きシート、アンビエントライト、360度カメラ、サンルーフが装備される。

長城汽車の英国部門責任者であるトビー・マーシャル氏は次のように述べている。「Poer 300は英国市場において、比類のない実用性、パワー、テクノロジーを、非常に競争力のある価格帯で提供します」

「GWM Poer 300の能力と価値の組み合わせは、このような車両をビジネスやライフスタイルの基盤として使用している中小企業ユーザーや農村地域の住民に受け入れられると確信しています」

英国では9月から納車開始予定だ。