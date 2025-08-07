マイケル富岡、64歳の誕生日を報告 母の“顔出し”ショット添え感謝伝える「i love you mom」
タレントのマイケル富岡が5日、64歳の誕生日を迎えた。同日、自身のインスタグラムを更新し、母の若かりし頃の“顔出し”ショットを添え「on my birthday… thinking of mom」と母への感謝を伝えた。
【写真】「i love you mom」若かりし頃の母の“顔出し”ショット披露のマイケル富岡
投稿では、続けて「1960年代...暑い暑い夏の早朝に わたくしマイコーNYにて誕生しました...自分がこうして幸せでいられる事も 沢山の皆様に祝福していただけるのも 愛する母が生んでくれて そして大変な時も大切に育ててくれたからだと感謝しかありません」と記し、最後には「thank you for always being with me...i love you mom」と愛情たっぷりにつづった。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「ご健康で毎日幸せに暮らしてください！」「素敵な年になりますように」など、祝福の声が寄せられている。
