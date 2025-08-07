CASETiFY×トイ・ストーリー！30周年記念の限定コレクション登場

遊び心と懐かしさを兼ね備えた、トイ・ストーリーの世界がCASETiFYに登場♡2025年8月6日（水）17時より、「トイ・ストーリー | CASETiFY」コレクションが発売されます。名シーンや人気キャラが散りばめられたスマホケースやテックアクセサリーは、映画の世界観をそのまま再現。大人女子も心くすぐられる、特別な限定アイテムをぜひチェックしてみて♪

遊び心たっぷりの限定デザイン

本コレクションでは、トイ・ストーリーの世界観をインタラクティブに再現したアイテムが勢ぞろい。

特に注目なのは、エイリアンのクレーンゲームをモチーフにしたスマホケース。ケース内でエイリアンたちが動くギミック仕様で、まるで映画のワンシーンを手元に感じられるユニークなデザインです。

他にも、ウッディやバズ・ライトイヤーなど、人気キャラクターのアートがちりばめられたケースも登場。

ホログラム加工を施した「30周年記念 限定ケース」は、美しい反射が魅力で、大切な思い出をいつでも持ち歩けるデザインとなっています。

テックアクセも充実のラインナップ

スマホケースだけでなく、スマホストラップやグリップスタンド、充電器などのテックアクセサリーも豊富にラインナップ。

ウッディやバズ、エイリアンといったおなじみのキャラが、毎日をちょっと楽しくしてくれる存在に。

Apple、Samsung、Googleデバイス対応ケース（※機種により非対応あり）は6,050円（税込）～、テックアクセサリーは5,280円（税込）～と、ギフトにもぴったり。

オンラインストアやアプリ、全国のCASETiFY直営店で購入可能です♪

最新情報はアプリでチェック

本コレクションは、CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」からも購入可能。商品画像や動画の共有、配送先情報の登録など、便利な機能が満載で、スムーズにお買い物が楽しめます。

また、アプリでは今後の限定コラボ情報もいち早くチェックできるので、ファンは見逃せません。お気に入りのキャラと一緒に過ごす毎日を、CASETiFYでカスタマイズしてみては？

30周年の感動を毎日に♡

誰もが一度は心奪われたトイ・ストーリーの冒険と友情の物語。

その感動を、毎日持ち歩けるデザインで楽しめる「トイ・ストーリー | CASETiFY」コレクションは、まさに大人女子の心をくすぐる仕上がりです。

2025年8月6日（水）17時よりオンライン＆実店舗で販売スタート。30周年のメモリアルを、あなたの手元で感じてみてはいかがでしょうか♡