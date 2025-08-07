東西南北がわからなくなってしまう広場の名称がSNS上で大きな注目を集めている。



「ここが噂の、西なのか北なのか南なのか東なのかよくわからない場所です。」と一枚の看板を紹介したのは宝塚市botさん（@sasuraikenmin）。



そこに書かれた広場の名称は「西宮北口駅南東ひろば」。たしかに西なのか北なのか南なのか東なのかこんがらがってしまうネーミングだが、これは兵庫県西宮市の主要駅、阪急西宮北口駅の南東にある広場。商業施設「阪急西宮ガーデンズ」にも近く近年繁華な一帯だ。



宝塚市botさんにお話を聞いた。



ーーこの広場を訪れた経緯は？



宝塚市bot：7月30日、西宮北口で知人と飲み会の約束をしておりましたのですが、前の予定から時間が開いていたので、梅田で一人飲みをして、結構いい気分の状態で西宮北口に降り立ちました。初めて行くお店でもあり、少しウロウロ探しながら改札を出て目的地に向かう途中、件の広場の看板を見かけました。



ーー看板をご覧になって。



宝塚市bot：非常にいい気分でしたので、たまたま見かけたあの看板を「なんか面白いからpostしよー」と、非常に軽ーい意図でpostして、そのまま飲み会しておりました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



宝塚市bot：飲み会終了後、途中まで帰路が同じ知人と別れた後、自分のスマホを見たら、ワケがわからない状況になっており、ただただ当惑しております。日頃から面白い投稿をしたいと思っておりますが、自分なりにこれは少しは受けるかなと考えた投稿は見る人もおらず、その場の思いつきでテキトーに投稿したものがバズるあたり、人生の妙みたいなものを感じておる次第です。



SNSユーザー達から



「もと神戸市民だけど、西宮北口は『にしのみやきたぐち』という名前の場所だと思ってて『にしのみや』という場所の北口とは意識していなかったので違和感がなかった。『しんかんせん』のことを『新しい幹線』とは意識しないようなもの。改めて言われてみれば確かに変だな。」

「この辺りは、山がある方が北だと思って行動すれば大きく間違わないので、文字に騙されなければ辿り着けます。山=上が北、海=下が南。これが芦屋市西宮市、神戸市東灘区の基本です。」

「北口、は北口町という町の名前なんだな。 ターミナル駅で東西南北に路線走ってるから、南東広場は分かりやすいんだな。 字面だけでんなことわかるわけないけどね。」

「ここのベンチに座って弁当食べてたら、鳩が手首に乗っかってきてびっくしりた思い出。 狙いは弁当だったんだろうけど大胆すぎるわ。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



読者のみなさんの周囲にもこんなややこしい地名や施設名はないだろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）