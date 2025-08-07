夏に行きたい「沖縄県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「海中道路ドライブ」、僅差の1位は？
息をのむような絶景を巡るドライブは、夏にぴったりのレジャーです。開放的な気分に浸れる、夏ならではの景観が楽しめるコースに出会えることでしょう。
All About ニュース編集部では、全国10〜70代の男女250人を対象に、「夏に行きたい沖縄県の絶景ドライブスポット」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
回答者からは「海の上を走る爽快なドライブロードで、透明度抜群の海と島々の風景が最高だから」（40代男性／静岡県）、「大きな空の下、エメラルドグリーンの海をそのまま車で走っているかのような体験ができ、夏のドライブにいいと思うからです」（60代女性／愛知県）、「海中道路は沖縄本島といくつかの小さな離島をつなぐ全長約5kmの橋道で、両側に青く透き通る海が広がります」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「美ら海水族館を目的地にしてそこまでドライブするのはとても楽しそうです」（10代女性／鹿児島県）、「水族館を観るついでに通れるのと景色が綺麗だと口コミでみたからです」（40代女性／福岡県）、「美ら海水族館に寄りながら海を見たり黄昏ることができる」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
2位：海中道路ドライブ（伊計島・浜比嘉島含む）／73票2位は「海中道路ドライブ（伊計島・浜比嘉島含む）」でした。まるで海の上を走っているかのような体験ができる絶景ルートとして、多くの人から「爽快感」や「美しい海の景色」が魅力とされています。両側に広がる透明度の高い海と島々の風景が、夏のドライブに最適だと感じられているようです。
1位：美ら海水族館周辺ルート（本部町）／78票1位は「美ら海水族館周辺ルート（本部町）」でした。全国的に知られる水族館を目的地に、ドライブを楽しむコースとして多くの支持を集めました。美しい海沿いの道を走りながら、水族館の観光も楽しめる点が評価されています。
