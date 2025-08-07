子宮頸がんワクチンの研究と製薬会社の癒着を指摘しただけで…「エビデンス医学の王様」と呼ばれる医学団体の創設者が追放されたワケ

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

エビデンス医学の王様による「コクラン・レビュー」

HPVワクチンについては、私も最近まで「安全で効果の高いワクチンで、打ったほうがいい」と思っていました。でもよく調べてみると、別の真実が見えてきました。

先述した「コクラン」という有名な団体があります。「エビデンス医学の王様」のような存在で、さまざまな臨床研究を分析した「コクラン・レビュー」は、最も信頼できる医療情報と評価されています。「コクラン・レビューに書かれていた」と言われれば、どんな医者も反論できずひれ伏す、そんな存在です。

そのコクランが2018年に出したレビューは、子宮頸がんワクチンの効果を認める内容になっていました。が、その中身をくわしく見ると、子宮頸がんワクチンの効果なるものは、実は怪しいということがわかってきました。

子宮頸がんになる前に、「前がん性病変」という段階があるのですが、「コクラン・レビュー」は子宮頸がんワクチンを打つと、前がん性病変を減らすことができる、としています。ただ、前がん性病変になっても、子宮頸がんになるとは限りません。実は、前がん性病変は放っておいても9割は自然治癒します。そのため、「前がん性病変を減らせる」から、「子宮頸がんを減らせる」とまで言えるのか非常に微妙です。

結局、コクラン・レビューを読んでも「子宮頸がんワクチンに効果があるかどうかははっきりしない」のです。しかも、このコクラン・レビューには「製薬企業におもねっている」という疑問が提示されているのです。その疑問を突き付けたのが、先述したエビデンス医学の権威、ピーター・ゲッチェ氏でした。

製薬企業の資金によってゆがめられるレビュー

もともとコクラン創設メンバーであるゲッチェ氏は、子宮頸がんワクチンを支持したコクラン・レビューについて、「製薬企業の資金におもねり、不当に高い評価を与えたもの」だと訴えたわけです。

ですが、むしろゲッチェ氏のほうがコクランを追放されることになりました。この時、ゲッチェ氏とともに4人の理事もコクランを離れています。これが医学界では有名な「ゲッチェ事件」の顛末です。

もともとコクランは、製薬企業の資金に頼らない中立の団体だったのですが、2013年にマーク・ウィルソン氏がCEOに就任した後、企業に親和的になったとされています。いまはマイクロソフト社の創業者ビル・ゲイツ氏の「ビル＆メリンダ・ゲイツ財団」も、コクランに資金を提供しているとされます。

つまり、公平中立なレビューをうたうコクランも、いつの間にか製薬企業の資金を受け取り、レビューに手心を加えていた可能性が浮上したということです。「子宮頸がんワクチンの効果」とされているものは、製薬企業の資金によってゆがめられている可能性が指摘されているわけです。

