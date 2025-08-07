厚労省「がんを治す健康食品はない」…大規模調査で判明、がん患者が健康食品を摂取することの”悪影響”

「お茶で血圧が下がるなら薬を飲む前に試してみようか」「健康食品でダイエットできるならそれがいちばん楽でしょう」「食生活が不規則だからビタミンやミネラルで補うしかない」などと、健康食品はすっかりわれわれの生活に浸透している。

しかし巷では機能性や安全性について何の保証もない健康食品が多く販売され、健康被害の大半はこれらの製品によって発生している。そんな状況において、どんな製品を購入するかを見極める力は不可欠である。

粗悪な健康食品の被害に遭わないための基礎知識をさまざまな事例を通してわかりやすく解説した著書『健康食品で死んではいけない』から抜粋・再編集して紹介する。

健康食品でがんは治らない

現在、医学の一分野として補完代替医療という名称の分野がある。これはいわば西洋医学の代わりとしてや西洋医学にない部分を補完する医療を指す。具体的には東洋医学の鍼灸や薬膳、漢方など、西欧でのハーブによる治療、アロマセラピー、音楽療法などがある。これらはいわゆる保険診療の対象とならない医療行為である。がんを健康食品で治療するのもこの補完代替医療に属する。

そこで厚労省は、補完代替医療の実態と効果に関して大きなプロジェクトを企画し、数年間にわたって調査研究を行った。その報告書では、今のところがんの予防や治療、副作用の軽減などに関して、確実に有効性が証明された健康食品はありません、とはっきり述べている。

要するにがんを治す健康食品はない、と研究班は結論づけていて、その後もこの結論を否定する科学的な報告はない。私もこの本を書くにあたり改めて、いくつかのがんに効くと話題になった健康食品の素材を、国際的な文献データベースPubMed®と医中誌Web（日本国内の医学文献情報サイト）を中心に検索してみた。しかし、特記すべき素材は見つからなかった。むしろ、残念ながら効果があるとされている健康食品による肝障害、腎障害、ひどいアレルギーなどの報告ばかりが目についた。

がんだけでなく肝障害や腎障害で苦しむ結果に

がん患者さんは体力が落ちてしまっているため、免疫を強くする働きがあるとはいえ健康食品も化学物質なので体に負担がかかる。

いくつかの文献を読んでいると、がんに有効とされる健康食品は、効果よりもむしろ肝機能、腎機能を低下させ、摂取者が死亡している事例が相当数見られた。そこで少なくともある程度進行したがんの治療法としては選択しないほうがよいと考えられる。もしがんで苦しんでいる患者さんに、さらに肝障害や腎障害が加わると、患者さんの苦しみは相当に大きくなると推測されるからである。

私が今回行った文献調査から「がんを治す健康食品はない」との結論は正しい、と言い切れると考えている。

